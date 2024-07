Bruno Fernandes al PSG? Tutta la verità sul futuro del portoghese: LE ULTIMISSIME sul capitano del Manchester United

Nei giorni scorsi è rimbalzata la voce di un possibile trasferimento di Bruno Fernandes al Paris Saint Germain. Poco fa, Fabrizio Romano, ha voluto fare chiarezza sulla questione.

Come raccontato dal noto giornalista non è ancora nata nessuna negoziazione tra i due club. E non è finita qua: in caso di sua permanenza in estate il Manchester United gli potrebbe offrire il rinnovo di contratto.