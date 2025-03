Thiago Motta: «Preoccupato per il futuro? Quello che conta è migliorare su quell'aspetto. Sugli infortuni...»

Thiago Motta, allenatore della Juve, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara decisiva contro la Fiorentina di Palladino

INDISPONIBILI E CHE PARTITA SARA’ FIORENTINA JUVE – «In più abbiamo Rouhi, Savona e Conceicao. A Firenze sarà una partita difficile, complicata come sempre, contro una squadra che viene da una vittoria in Europa. Noi abbiamo fatto una buona preparazione per arrivare pronti a questa partita».

VOCI SUI SOSTITUTI E FAREBBE UN PASSO INDIETRO A FINE STAGIONE SE NON CENTRASSE IL QUARTO POSTO – «Penso solo alla Fiorentina. Totale fiducia della società? Sì, mi ha fatto piacere a vicinanza della proprietà. Noi concentrati sulla Fiorentina».

PARTITA – «Tante volte abbiamo fatto molto bene. Abbiamo vinto partite fondamentali, altre non siamo stati capaci di vincerle. Domani sarà la stessa storia: ogni partita è importante, la prossima è più importante perché è la prossima. Dobbiamo essere concentrati, sarà difficile affrontarli in casa loro. Dobbiamo dare il massimo per la vittoria».

PREOCCUPATO PER IL SUO FUTURO? – «Il mio futuro non è la priorità. La priorità è la squadra, la società e la partita di domani. Dobbiamo fare una grande partita di domani per avere il risultato».

SU COSA HA LAVORATO MENTALMENTE – «Il risultato è stato difficile da digerire. Ho fatto l’analisi dopo la partita: abbiamo fatto 40 minuti fatti bene ma sapevamo della difficoltà di affrontare una squadra che avrebbe giocato sui nostri errori. Loro sono forti in ripartenza, dopo questa partita non eravamo contenti, arrabbiati, pensavamo di fare in un modo diverso questa partita. Ma si continua, bisogna rialzarsi subito dal primo allenamento. La delusione di perdere c’era, ma la rabbia di reagire subito. Ho visto tutti i ragazzi impegnarsi al massimo, per competere e prepararsi al meglio per la prossima partita. La Fiorentina viene da una vittoria in Europa e in questo momento sta bene».