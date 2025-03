Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Calcio News 24

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24

Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24.

Ultime notizie calciomercato – 23 marzo 2025

Chiesa Lazio, i biancocelesti puntano al grande colpo estivo. Arriva subito l’indiscrezione del padre.

Tante voci, una grande certezza: l’Atalanta non farà sconti per Ederson e Lookman in estate. I prezzi nerazzurri.

Leao, operazione da 100 milioni di euro. Tifosi del Milan preoccupati, ma la situazione potrebbe cambiare. Ecco perché.

Donnarumma Inter, bomba clamorosa per l’estate! Nerazzurri pronti a chiudere? Ecco l’indiscrezione di mercato.

Bologna, due sacrifici per l’estate. Questi giocatori verranno venduti nonostante la Champions.

Ultime notizie calciomercato – 22 marzo 2025

Lazio, scambio di top player con il Liverpool? I biancocelesti pronti al colpo a sorpresa!

Nico Paz, il padre chiarisce: «A Como si trova bene ed è felice con Fabregas. Futuro? Ci sono in ballo queste offerte»

Pellegrini, addio alla Roma sempre più vicino. Due big su di lui in vista dell’estate (e anche qualche polemica).

Santiago Castro saluta Bologna? I rossoblu preparano già il piano: senza quella cifra l’argentino non lascia l’Emilia.

Gatti Napoli, quel retroscena fa preoccupare molto i tifosi bianconeri. L’indiscrezione cambierà il suo futuro

Ultime notizie calciomercato – 21 marzo 2025

Parma, clamoroso retroscena su Bonny: saltata la firma con quella squadra, ma sarà sempre addio.

Empoli, Fazzini pronto a salutare la Toscana. Le cifre imposte dagli azzurri per il centrocampista.

Atalanta, Kossounou vicino al riscatto? La Dea spinge, ma pretende lo sconto dal Leverkusen. Le cifre

Osimhen, il Napoli vuole 100 milioni di euro per il suo centravanti. Quella squadra è pronta a trattare.

Genoa, lunga fila per comprare De Winter. Il piano dei rossoblu tra asta e prezzo per l’estate

Ultime notizie calciomercato – 20 marzo 2025

Rinnovi Gatti McKennie in casa Juve, la clamorosa decisione della dirigenza! Incertezza massima sul futuro

Svilar Roma, lo stallo sul rinnovo di contratto spaventa i giallorossi: due big europee hanno preso contatti

Udinese, asta per Lucca: tanti club interessati, la valutazione

Ultime notizie calciomercato – 19 marzo 2025

Lucca Udinese, in estate può lasciare i friulani: due big di Serie A sull’attaccante

Calciomercato Napoli, Manna ha individuato il rinforzo giusto per la difesa di Conte: ecco chi è

Ultime notizie calciomercato – 18 marzo 2025

Kean lascia la Fiorentina? L’ex attaccante della Juve potrebbe salutare l’Italia: tre club di Premier sono interessati! Le ultime

Calciomercato Milan, c’è la notizia clamorosa su Vlahovic: l’annuncio spiazza tutti i tifosi rossoneri! Le ultime

Ultime notizie calciomercato – 13 marzo 2025

Ricci: «Il Torino una seconda casa, le voci di mercato? fanno piacere, ma ora penso solo a questo…»

Ultime notizie calciomercato – 12 marzo 2025

Udinese, Solet gioiello in vista dell’estate. Quelle due big fanno sul serio, ma i bianconeri pretendono tale cifra

Bologna, il modello rossoblù una miniera d’oro: ecco quanto è cresciuto il valore di Castro e degli altri

Ultime notizie calciomercato – 9 marzo 2025

Milan, pronto il grande colpo in attacco! C’è l’indiscrezione incredibile, ma che concorrenza! Le ultime

Ultime notizie calciomercato – 6 marzo 2025

Calciomercato Verona, per Coppola quella big è pronta ad offrire una maxi offerta. I dettagli

Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro di Fabbian? Le ultime

Ultime notizie calciomercato – 5 marzo 2025

Fiorentina, Krstovic fortemente nel mirino. Arriva però quell’ostacolo per l’estate

Verona, due big interessate a Coppola. I gialloblu vogliono intascare a tutti i costi quella cifra

Juve, si avvicina il rinnovo di Gatti: sorpresa sulla durata

Ultime notizie calciomercato – 2 marzo 2025

Lazio, arriva la decisione del Real Madrid sul futuro di Gila: le ultimissime

Milan, c’è la svolta su Leao! Il futuro adesso è un rebus, le ultimissime sul portoghese

Ultime notizie calciomercato – 1 marzo 2025

Milan, una big piomba su Leao! Clamorosa indiscrezione, c’è una mossa che spiazza tutti!

Kimmich, addio al Bayern Monaco? Il ds Eberl: «Nessuno al di sopra del club, abbiamo ritirato l’offerta per il rinnovo»

Ultime notizie calciomercato – 28 febbraio 2025

Adli Fiorentina, pronto il riscatto del centrocampista dal Milan. Le cifre per arrivare alla fumata bianca.

Ndoye, tutti vogliono il fuoriclasse del Bologna: senza quella cifra rimarrà in Emilia. Ecco l’indiscrezione.

Osimhen Juventus: c’è il colpo di scena! Interesse di una big per l’attaccante, contatti già avviati! Le ultime

Milan, Ibrahimovic ha preso una decisione su Theo Hernandez! Partenza prevista a giugno! Le ultimissime

Ultime notizie calciomercato – 27 febbraio 2025

Kean, la Fiorentina rischia di cedere il suo centravanti all’estero. Quella big europea sta facendo sul serio.

Fazzini, il centrocampista dell’Empoli fa gola a molte squadre: quelle tre big pronte a trattare per l’estate.

Pinamonti, a fine anno sarà addio Genoa. Rossoblu pronti a venderlo in estate per quella grande cifra.

Udinese, colpo Ilic per l’estate? Quell’indiscrezione sul centrocampisti può scattare la fumata bianca.

Nico Paz, il ds del Como racconta: «Noi non eravamo in prima fila per lui, poi è successo quel colpo di scena»

Ultime notizie calciomercato – 26 febbraio 2025

Verona, Suslov spiazza sul mercato: «Voglio dare il massimo. Prima di andare mi sono posto quell’obiettivo».

Salah Inter, Marotta sogna il grande colpo estivo a parametro zero. Gli ostacoli per arrivare alla fumata bianca

Theo Hernandez Juve, trattativa clamorosa dei bianconeri in vista dell’estate? Spunta fuori questo asse di mercato.

Udinese, Thauvin dirà addio a fine stagione? Arriva la risposta bianconera sul suo futuro

Pinamonti, l’agente s’impunta: «Merita piazze più importanti per giocare l’Europa. Maturità? Penso che…»

Juve, c’è l’alternativa ad Hancko: Giuntoli si muove per il talento

Ultime notizie calciomercato – 25 febbraio 2025

Conte, rottura totale con il Napoli: contatti costanti con quella big italiana per allenarla in estate. Le ultime

Balotelli Genoa ai titoli di coda, dove può andare adesso? Il futuro è lontano dall’Europa

Ultime notizie calciomercato – 23 febbraio 2025

Roma, si lavora alla permanenza di Saelemaekers: da superare l’ostacolo Conceicao.

Yepes Sampdoria, trattativa in corso fra il club blucerchiato e l’agente del centrocampista? La situazione

Ultime notizie calciomercato – 22 febbraio 2025

Hancko Juventus, emissari di Giuntoli in azione a San Siro! Ecco quando è successo: le ultime

Ultime notizie calciomercato – 20 febbraio 2025

Empoli, quanto costa Fazzini? Gli azzurri stilano quel grande prezzo in vista della sessione estiva.

Atalanta, scelta fatta su Lookman per l’estate: la decisione sull’addio

Ultime notizie calciomercato – 18 febbraio 2025

Torino, Milan e Inter su Ricci? Cairo duro, fissata questa cifra monstre. E a Guardiola ha detto…

Mitoma Napoli, ecco il sostituto di Kvara: per l’estate l’obiettivo è il giapponese del Brighton, ma su di lui c’è tanta concorrenza.

Hancko Juve: ecco l’ostacolo che complica il colpo per la difesa! Gli aggiornamenti e un altro possibile nome a sorpresa.

Kolo Muani Juve, il giocatore rimarrà in bianconero? Ecco il piano della squadra bianconera per il mercato

Nico Paz rimarrà al Como? La strategia dei lombardi per eliminare la clausola imposta dal Real Madrid

Ultime notizie calciomercato – 16 febbraio 2025

Maignan Milan, arrivano conferme sul rinnovo: accordo chiuso! Nel post-partita di Milan Verona è successo questo.

Milik Juventus, sarà separazione in estate! Non sarà l’unica cessione in attacco: le ultime per la prossima stagione

Ultime notizie calciomercato – 15 febbraio 2025

Mercato Milan, ecco la strategia dei rossoneri! Sarà necessario un sacrificio per trattenere quel big! Le ultimissime.

Fiorentina, per l’estate rispunta l’idea Petagna come vice Kean: le motivazioni dietro la scelta.

Nico Paz Como, Ancelotti sicuro: «Sta facendo grandi cose con Fabregas. Futuro? Al Real crediamo che…».

Garnacho Napoli, trattativa avviata e possibile fumata bianca in estate. Quel fattore non passa inosservato allo United

Lucca Udinese, i bianconeri hanno deciso: sarà addio a giugno, ma soltanto se verrà pagata quella cifra

Osimhen, sirene estere per il centravanti. Niente ritorno in Italia? L’attaccante è nel mirino di quelle tre big

Ultime notizie calciomercato – 12 febbraio 2025

Osimhen, addio in l’estate? Il Napoli non lascia andare il centravanti azzurro se non per quella cifra.

Theo Hernandez Como, tutto vero! Affare da 54 milioni di euro. Arriva la risposta del terzino del Milan.

Pogba, clamoroso ritorno in Serie A: vicino l’acquisto da parte di quella squadra italiana. Arriva la risposta

Ultime notizie calciomercato – 11 febbraio 2025

Napoli, sono due gli obiettivi di Conte per l’attacco azzurro in estate: ecco di chi si tratta.

Fiorentina, ad un passo l’accordo per il rinnovo di Dodò: le cifre e i dettagli

Roma, pressing su Saelemaekers: ecco la cifra che chiede il Milan per il riscatto

Carboni, clamorosa decisione per il classe 2005: rottura totale con il Marsiglia. Arriva il comunicato ufficiale

Ultime notizie calciomercato – 9 febbraio 2025

Calciomercato Milan, Lucca resta un nome caldissimo! I rossoneri accelerano ma c’è tanta concorrenza delle big

Torino, salta Ilic allo Spartak Mosca? Ecco cosa succede, le parole di Cairo ed i tre possibili scenari – VIDEO

Sucic Inter, il croato è in arrivo a Milano! Spunta la data delle visite mediche: ecco l’ultima idea del club

Ultime notizie calciomercato – 8 febbraio 2025

Kolo Muani Juventus, ecco le due strade per la permanenza dell’attaccante: cosa filtra e le ultimissime.

Vlahovic Juve, arriva la rivelazione: «Non è più centrale nel progetto di Thiago Motta». Le ultimissime.

Ultime notizie calciomercato – 5 febbraio 2025

Calciomercato invernale: il City ha speso più di tutte, il Como ha fatto la parte del leone in Serie A.

Calciomercato gennaio, il Porto si conferma vetrina carissima, Napoli sul podio con Kvara

Juve, Adeyemi resta nel mirino per giugno: svelato il piano di Giuntoli.

Torino, si lavora ancora alla cessione di Bayeye: la situazione

Torino, il calciomercato divide: l’opinione dei fan e il voto all’operato di Cairo e Vagnati

Ultime notizie calciomercato – 4 febbraio 2025

Torino, il bilancio del mercato è negativo: da Ilic a Casadei, la situazione

Campagna acquisti all’altezza o si poteva fare di più? L’opinione dei tifosi nerazzurri sul calciomercato dell’Atalanta.

Calciomercato gennaio, il pagellone della Serie A: Milan rivoluzionato, Como il più dinamico, bocciato il Napoli

Ultime notizie calciomercato – 3 febbraio 2025

Calciomercato Live: ultime ore prima della fine della finestra di invernale – tutti i colpi in Italia e nel Mondo.

Okafor Napoli, è ufficiale! L’attaccante lascia il Milan. Tutti i dettagli e cifre dell’affare dei partenopei

Fagioli Fiorentina, fatta per il passaggio dalla Juve! Svelate formula e cifre dell’affare, le ultimissime

Joao Felix Milan, il calciatore è arrivato in Italia: pronto a firmare con il club rossonero – VIDEO

Ultime notizie calciomercato – 2 febbraio 2025

Calciomercato Live: ultime ore prima della fine della finestra di invernale – tutti i colpi in Italia e nel Mondo.

Lecce, la società fa il punto sulla finestra di gennaio: il comunicato

Venezia, ecco Daniel Fila, l’attaccante per sostituire Pohjanpalo

Bologna, Iling Jr. ai saluti: torna all’Aston Villa che lo gira in Championship, visite mediche per il suo sostituto

Fiorentina, si allontana Fagioli? Rilancio dall’estero per il centrocampista della Juve

Lazio, sirene estere per Tchaouna: ecco l’offerta ai biancocelesti

Como, lariani scatenati: nuova offerta al Kaiserslautern per Ragnar Ache

Joao Felix Milan, l’indiscrezione che fa bene sperare i tifosi rossoneri; tutto pronto per l’affare?

Nelsson Roma: il nuovo difensore giallorosso è sbarcato a Fiumicino; in giornata le visite mediche e la firma – VIDEO

Empoli, ufficiale l’arrivo in prestito di Christian Kouamé: il comunicato

Okafor Atalanta, spunta una nuova possibilità offensiva per la Dea. Valutazioni in corso per l’attaccante del Milan (e non solo).

Lucca Atalanta, trattativa nerazzurra per acquistare il centravanti dopo il ko di Scamacca. La situazione