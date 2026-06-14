Lukaku, Lucca e Lang: il Napoli alle prese con tre scelte per costruire l’attacco giusto per Allegri

Quale sarà il futuro dell’attacco del Napoli di Allegri? In ballo i nomi di Lukaku, Lucca e Lang

“Lukaku resta più fuori che dentro, Noa Lang può avere un’altra chance. Bologna, Genoa e altre squadre hanno chiesto informazioni per Lorenzo Lucca“. Le recenti indiscrezioni di mercato riportate da Nicolò Schira delineano un quadro ben preciso per il futuro dell’attacco azzurro. Le scelte della dirigenza trovano pieno riscontro in un’annata vissuta sulle montagne russe, dove le prestazioni sul campo hanno tracciato il destino dei tre profili offensivi.

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Ecco l’analisi della stagione dei tre giocatori, ripercorrendo i momenti chiave che hanno portato alle attuali dinamiche di mercato.

Romelu Lukaku: il leone a corrente alternata

Le parole dell’esperto di mercato, che lo vedono ormai “più fuori che dentro”, riflettono una stagione in cui il centravanti belga ha mostrato solo a sprazzi il suo strapotere fisico, mancando spesso nei momenti di maggiore necessità.

Il peso nei big match: la pesante sconfitta per 3-0 contro la Juventus è l’emblema delle occasioni sprecate. Nel finale di una gara complicata, è capitata proprio sui suoi piedi la palla gol più nitida per il Napoli, un’opportunità non sfruttata al pari di altre in un anno tormentato.

la pesante sconfitta per 3-0 contro la Juventus è l’emblema delle occasioni sprecate. Nel finale di una gara complicata, è capitata proprio sui suoi piedi la palla gol più nitida per il Napoli, un’opportunità non sfruttata al pari di altre in un anno tormentato. La fame nei momenti disperati: d’altra parte, il suo istinto da killer non è del tutto svanito. Nella delicata trasferta di Verona, vinta 2-1, Lukaku ha dimostrato di poter essere ancora decisivo, azzannando l’ultimo pallone utile con una fame e una cattiveria agonistica che in quella partita erano mancate a tutto il resto della squadra.

Un rendimento fatto di fiammate e pause, insufficiente per garantire la centralità in un progetto a lungo termine.

Lorenzo Lucca: l’ombra di Big Rom e l’isolamento tattico

Il forte interesse di club come Bologna e Genoa è giustificato dal potenziale di un ragazzo che, a Napoli, ha dovuto fare i conti con un’eredità tattica pesantissima e con le difficoltà strutturali della manovra offensiva.

Il peso del paragone: f in dall’esordio contro il Sassuolo, Lucca ha speso tantissime energie fisiche nel tentativo di fare il Lukaku, sobbarcandosi un lavoro sporco che lo ha spesso sfiancato.

in dall’esordio contro il Sassuolo, Lucca ha speso tantissime energie fisiche nel tentativo di fare il Lukaku, sobbarcandosi un lavoro sporco che lo ha spesso sfiancato. Difficoltà di manovra e intesa: l’adattamento ai ritmi e alle richieste azzurre è stato complesso. Contro il Cagliari ha mancato due preziosi inviti in acrobazia di Spinazzola, mentre contro la Fiorentina ha palesato evidenti limiti nel fondamentale della protezione della palla per far salire la squadra. La sua prestazione anonima contro il Milan ha confermato queste difficoltà di inserimento nel gioco.

l’adattamento ai ritmi e alle richieste azzurre è stato complesso. Contro il Cagliari ha mancato due preziosi inviti in acrobazia di Spinazzola, mentre contro la Fiorentina ha palesato evidenti limiti nel fondamentale della protezione della palla per far salire la squadra. La sua prestazione anonima contro il Milan ha confermato queste difficoltà di inserimento nel gioco. Isolamento e frustrazione: la gara contro il Torino ha evidenziato quanto sia dura la vita per un terminale offensivo delle sue caratteristiche quando la squadra non riesce a fornirgli palloni puliti da giocare. Una frustrazione esplosa nel disastroso match di Champions contro il PSV (perso 6-2), dove ha perso la testa urlando “sei matto” all’arbitro e rimediando un’espulsione ingenua.

la gara contro il Torino ha evidenziato quanto sia dura la vita per un terminale offensivo delle sue caratteristiche quando la squadra non riesce a fornirgli palloni puliti da giocare. Una frustrazione esplosa nel disastroso match di Champions contro il PSV (perso 6-2), dove ha perso la testa urlando “sei matto” all’arbitro e rimediando un’espulsione ingenua. Il lampo del bomber: l’unica vera luce della sua stagione resta la grande prestazione contro il Pisa: una firma da centravanti puro, un gol costruito quasi interamente da solo che dimostra come, nel contesto giusto, Lucca abbia i colpi per fare male. A Napoli è stato pochi mesi, solo nella prima parte della stagione, poco per lasciare un segno

Noa Lang: un talento in cerca di equilibrio

La possibile scelta del Napoli di concedere all’olandese un’altra chance è la scommessa su un talento evidente ma ancora grezzo dal punto di vista della continuità mentale. La sua stagione è stata divisa nettamente in tre fasi.

L’impatto traumatico: l’inizio è stato da incubo, culminato nel pesante 6-2 subito contro il suo PSV in Europa, una prestazione di totale smarrimento tattico. Anche contro il Bologna, pur ispirando qualcosa di buono, ha palesato una grave incapacità di portare a termine e concretizzare le azioni iniziate.

l’inizio è stato da incubo, culminato nel pesante 6-2 subito contro il suo PSV in Europa, una prestazione di totale smarrimento tattico. Anche contro il Bologna, pur ispirando qualcosa di buono, ha palesato una grave incapacità di portare a termine e concretizzare le azioni iniziate. La rinascita e la maturità: il vero punto di svolta è arrivato con il 3-1 sull’Atalanta. Quella è stata la notte che sognava da tempo, coronata con un gol che ha sbloccato la sua stagione. Da lì, Lang ha mostrato una confidenza ritrovata (evidente nel 2-0 europeo al Qarabag) e, soprattutto, una maturità inaspettata: nella vittoria di misura contro la Roma ha dimostrato di saper “allacciare l’elmetto”, lottando con sacrificio e mettendosi al servizio della squadra.

il vero punto di svolta è arrivato con il 3-1 sull’Atalanta. Quella è stata la notte che sognava da tempo, coronata con un gol che ha sbloccato la sua stagione. Da lì, Lang ha mostrato una confidenza ritrovata (evidente nel 2-0 europeo al Qarabag) e, soprattutto, una maturità inaspettata: nella vittoria di misura contro la Roma ha dimostrato di saper “allacciare l’elmetto”, lottando con sacrificio e mettendosi al servizio della squadra. Le ricadute finali: purtroppo, l’equilibrio non è durato. Nelle sfide più scorbutiche, come quella di Champions contro il Benfica, l’olandese si è intestardito in giochi di prestigio inutili, arrivando a sbagliare anche le giocate più semplici. Un calo di concentrazione confermato anche contro l’Udinese, dove è mancata del tutto la lucidità per riempire l’area di rigore e farsi trovare pronto sottomisura.

Il potenziale intravisto nel suo periodo d’oro giustifica però la volontà del club di non disperdere l’investimento, sperando che il prossimo anno possa trovare la tanto agognata stabilità. Anche perché Antonio Conte non c’è più e il dissidio tra i due, culminato nella scelta di andare via a gennaio, ha condizionato fortemente l’avventura italiana di un talento indubbio, che in Olanda ha spesso saputo fare la differenza