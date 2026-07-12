Colpo Marcos Leonardo per l’Ajax: accordo totale con l’Al Hilal per il bomber brasiliano

Marcos Leonardo passa all’Ajax: accordo trovato con l’Al Hilal per l’attaccante brasiliano, svelati tutti i dettagli

Il mercato internazionale mette a segno un trasferimento di assoluto spessore sull’asse che collega l’Arabia Saudita all’Olanda. L’Ajax ha infatti raggiunto un accordo verbale per l’acquisto di Marcos Leonardo, talentuoso attaccante brasiliano pronto a sbarcare in Eredivisie. La dirigenza dei Lancieri ha chiuso l’intesa con l’Al Hilal sulla base di una cifra fissa pari a 17,5 milioni di euro, superando la concorrenza e regalando al proprio reparto offensivo un rinforzo giovane ma già dotato di un significativo bagaglio di esperienza. Lo riporta Fabrizio Romano.

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Le cifre dell’affare e l’iter burocratico della trattativa

La complessa operazione di mercato è ormai giunta alle sue battute conclusive, avendo superato lo scoglio principale relativo alla valutazione economica del cartellino. L’investimento profuso dal club di Amsterdam testimonia la ferma volontà di puntare su un profilo di primissimo livello per ritornare a dominare in campo nazionale e internazionale.

Oltre all’intesa totale tra le due società per 17,5 milioni di euro, i rappresentanti del calciatore sudamericano hanno trovato una intesa relativa all’ingaggio. Sono stati formalizzati verbalmente i dettagli contrattuali, alla durata del nuovo vincolo societario e ai vari bonus legati al rendimento sul terreno di gioco.

Attualmente la trattativa si trova nella classica fase finale dello scambio formale dei contatti. Gli avvocati delle rispettive parti sono al lavoro per esaminare accuratamente e controllare ogni singola clausola dei documenti legali prima delle firme definitive. Nonostante l’iter burocratico richieda le ultime ore di attesa per i dettagli di rito, la situazione è talmente definita che l’attaccante ha già ricevuto l’autorizzazione ufficiale per sostenere le visite mediche, passo preliminare che precederà l’annuncio ufficiale sui canali del club.

L’identikit del calciatore: un centravanti moderno per l’Eredivisie

L’approdo di Marcos Leonardo alla corte della compagine olandese rappresenta un innesto strategico per la filosofia calcistica dell’Ajax, storicamente legata alla valorizzazione di elementi tecnici e dinamici nel reparto avanzato. Il calciatore verdeoro possiede infatti le caratteristiche ideali del centravanti moderno.

Dotato di un ottimo fiuto del gol, rapidità nei primi metri e grande pulizia tecnica nello stretto, il classe 2003 si sposa alla perfezione con i sistemi di gioco propositivi. Questo trasferimento segna per lui una tappa fondamentale per consolidare la propria carriera nel calcio europeo, sfruttando una delle vetrine più rinomate al mondo per i giovani talenti.