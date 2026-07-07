Alla scoperta di Harry Winks, idea forte per il Cagliari: l’inglese valutato per sostituire Gaetano – VIDEO di Elia Serra

Il Cagliari guarda al mercato con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo, e tra i profili valutati spicca quello di Harry Winks. Il classe ’96 inglese rappresenta un’opzione di grande esperienza internazionale, individuata come possibile erede di Gianluca Gaetano, il cui futuro resta uno dei temi più caldi dell’estate rossoblù.

Reduce da una stagione complicata con il Leicester, culminata con la retrocessione in League One, Winks potrebbe valutare una nuova avventura per rilanciarsi in un contesto competitivo e tornare protagonista ad alti livelli. Il Cagliari, dal canto suo, cerca un centrocampista ordinato, capace di gestire il pallone con pulizia e di dare equilibrio alla squadra: caratteristiche che l’ex Tottenham possiede in pieno.

Possibile ritorno in Serie A

Per Winks non sarebbe una prima volta in Italia: il centrocampista ha già conosciuto la Serie A nella stagione vissuta con la Sampdoria, esperienza che gli ha permesso di misurarsi con le esigenze tattiche del calcio italiano. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Tottenham, club con cui ha completato tutto il percorso di formazione fino alla prima squadra. Con gli Spurs ha accumulato anni di esperienza ad alto livello, collezionando 44 presenze europee tra Champions League, Europa League e Conference League.

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Winks–Cagliari: Accardi valuta il colpo

Il profilo di Winks piace perché unisce esperienza, qualità tecnica e conoscenza dei ritmi del grande calcio. Nel progetto rossoblù potrebbe diventare il play davanti alla difesa, il regista incaricato di dare ordine alla manovra e accompagnare la crescita del reparto. Il ds Pietro Accardi sta valutando un tentativo: l’operazione potrebbe svilupparsi a cifre contenute rispetto al valore tecnico del giocatore, ma il nodo principale resta la volontà del Leicester e dello stesso Winks, che dopo un’annata difficile potrebbe essere attratto dall’idea di rimettersi in gioco in Serie A.

Un’occasione per alzare il livello

Il Cagliari sta dunque monitorando una pista che potrebbe garantire personalità e affidabilità in mezzo al campo. Winks non sarebbe un semplice rinforzo numerico, ma un elemento capace di portare leadership tecnica ed esperienza internazionale. In attesa di sviluppi concreti, il nome dell’ex Tottenham resta uno dei più interessanti per il centrocampo rossoblù: un profilo esperto, reduce da una fase delicata della carriera, ma potenzialmente ideale per guidare la manovra della squadra sarda nella prossima stagione.