Chi è Elias Havel? Tutto sull’attaccante che il Genoa ha individuato come erede di Ekhator: dove può giocare con De Rossi

Havel Genoa, nuova idea per l’attacco di De Rossi: chi è il centravanti austriaco seguito dai rossoblù dopo la partenza di Ekhator

Dopo la partenza di Jeff Ekhator in direzione Juventus, il Genoa lavora per rinforzare il reparto offensivo. Il club rossoblù vuole regalare nuove soluzioni a Daniele De Rossi e, secondo quanto raccontato da Sky Sport, sta avanzando per Elias Havel, attaccante austriaco di proprietà dell’Hartberg.

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Il classe 2003 è reduce da una stagione molto positiva in Austria, chiusa con 13 gol e 4 assist in 30 partite di campionato. Numeri importanti, ai quali si aggiungono anche le prestazioni in OFB Cup, dove ha realizzato 3 reti in 3 gare. Un rendimento che ha attirato l’attenzione del Genoa, alla ricerca di un profilo giovane, sostenibile e con margini di crescita.

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Havel, però, non è l’unico nome valutato per l’attacco. I rossoblù continuano infatti a seguire anche Artem Dovbyk, richiesto espressamente da De Rossi, che lo ha già avuto alla Roma e vorrebbe ritrovarlo a Genova. Il club giallorosso ha aperto al prestito, mentre l’attaccante ucraino sta valutando la proposta del Grifone.

Havel Genoa, chi è l’attaccante dell’Hartberg

Elias Havel è nato a Vienna il 16 aprile 2003. È un attaccante destro naturale, alto 1,84 metri, utilizzabile principalmente da centravanti, ma anche da esterno offensivo su entrambe le corsie. Questa duttilità lo rende un profilo interessante per un tecnico come De Rossi, che può alternare più soluzioni offensive a seconda delle partite.

Il suo percorso parte dal calcio austriaco, con le prime esperienze nei settori giovanili di Simmeringer, First Vienna e Austria Vienna, prima dell’ingresso nell’orbita Red Bull Salzburg. Da lì il passaggio al Liefering, dove ha iniziato il proprio percorso tra i professionisti, per poi arrivare al LASK e successivamente all’Hartberg, club nel quale ha trovato continuità e centralità.

Havel Genoa, carriera e traguardi raggiunti

La stagione appena conclusa rappresenta il vero salto di qualità per Havel. Dopo un percorso di crescita graduale, l’attaccante ha trovato continuità realizzativa e maggiore peso all’interno della squadra. I 13 gol in campionato e le 3 reti in coppa raccontano un giocatore capace di incidere negli ultimi metri e di occupare con efficacia l’area di rigore.

A livello giovanile ha fatto parte anche delle selezioni dell’Austria, arrivando fino all’Under 21. Nel suo percorso ci sono inoltre esperienze formative importanti, compresa la crescita nell’ambiente del Salisburgo, tradizionalmente attento allo sviluppo di giovani talenti offensivi.

Havel Genoa, caratteristiche tecniche e fisiche

Havel è un attaccante di movimento, più che un semplice centravanti statico. Ama attaccare la profondità, cercare lo spazio tra i centrali e arrivare alla conclusione con continuità. Il suo profilo è orientato soprattutto alla finalizzazione: sa farsi trovare in zona pericolosa, attacca bene l’area e ha mostrato una buona capacità di trasformare il volume offensivo in gol.

Dal punto di vista fisico, i 1,84 metri gli garantiscono una struttura interessante, ma non va considerato un classico attaccante boa. Deve ancora crescere nei duelli, nella protezione del pallone e nel gioco spalle alla porta, aspetti fondamentali per il salto in Serie A. La sua forza principale resta la capacità di muoversi, dare profondità e offrire soluzioni verticali.

Havel Genoa, come può integrarsi con De Rossi

Nel Genoa di De Rossi, Havel potrebbe essere inserito gradualmente come attaccante giovane da sviluppare. Da centravanti, offrirebbe profondità, pressione e presenza in area; da seconda punta o esterno adattato, potrebbe invece dare gamba e attacco dello spazio nelle partite in cui servirà maggiore mobilità.

Il salto dal campionato austriaco alla Serie A richiederà tempo, ma la base è interessante: età giusta, costo potenzialmente sostenibile, margini di crescita e numeri offensivi concreti. Per il Genoa, l’eventuale arrivo di Havel sarebbe un investimento di prospettiva, con la possibilità di trovare anche un contributo immediato se inserito nel contesto giusto.