Maldini dt Nazionale? Malagò aspetta il sì ma fissa la deadline: decisione entro la settimana

Paolo Maldini dt Nazionale? Il neo-presidente FIGC Giovanni Malagò attende la risposta definitiva ma dà l’ultimatum all’ex Milan

Giovanni Malagò continua a lavorare alla ricostruzione della Nazionale italiana e il primo nodo da sciogliere resta quello del nuovo direttore tecnico. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Paolo Maldini, individuato come profilo ideale per diventare presidente del Club Italia e figura di riferimento dell’intera filiera azzurra.

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Come riportano La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, il presidente della FIGC attende ancora una risposta dall’ex dirigente del Milan, ma il tempo della riflessione non potrà durare all’infinito. Malagò vorrebbe chiudere il dossier entro questa settimana, così da procedere poi con la scelta del nuovo commissario tecnico.

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Ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Malagò ha spiegato: «Serve ancora qualche ora, qualche giorno, bisogna avere un po’ di pazienza, ma io sono molto, molto, molto sereno». Il presidente federale ha poi aggiunto che la riflessione di Maldini non va letta come un segnale negativo: «il fatto che ci stia riflettendo deve a mio parere essere interpretato come una dimostrazione di serietà, non come un segnale negativo».

Maldini dt Nazionale, il piano B resta sul tavolo

Malagò ha ribadito la grande considerazione nei confronti di Maldini, sottolineando il valore della sua carriera da calciatore e da dirigente. Il presidente della FIGC ha dichiarato: «Per la carriera da calciatore e per quella da dirigente Maldini ha un curriculum e delle competenze che lo rendono un profilo ideale per fare il direttore tecnico, ovvero una persona di riferimento con il presidente e il Consiglio federale».

Allo stesso tempo, il numero uno federale non esclude alternative: «Resta comunque necessario avere un piano B e magari anche un piano C, io ovviamente ho già tutto in testa». Secondo Tuttosport, in caso di mancato sì di Maldini potrebbero tornare d’attualità altri nomi come Claudio Ranieri, Gianluigi Buffon, Demetrio Albertini e Alessandro Costacurta, con la possibilità di dividere le figure di direttore tecnico e presidente del Club Italia.

Ct Nazionale, prima il dt poi la scelta dell’allenatore

Ct Nazionale, prima il dt poi la scelta dell’allenatore – CalcioNews24.com

La scelta del nuovo ct dell’Italia arriverà soltanto dopo la definizione del direttore tecnico. Malagò ha chiarito ancora una volta: «L’unica verità è che io non ho parlato con nessun tecnico, sarebbe profondamente in contraddizione con quello che mi sono riproposto».

Il presidente ha poi aggiunto, parlando dei nomi di Antonio Conte e Roberto Mancini: «Non è detto che la scelta riguardi solo queste due persone». La sensazione, però, è che il profilo dell’ex allenatore del Napoli resti molto forte, anche per il possibile supporto economico della Serie A.

Nazionale, Serie A e politica: il rilancio del sistema

Malagò ha apprezzato la disponibilità dei club a sostenere il nuovo progetto azzurro: «La cosa più bella è la piena disponibilità da parte delle società di Serie A di venire incontro alle esigenze della Nazionale: ritiro, stage, utilizzo di giocatori in determinate finestre».

Il presidente ha poi richiamato anche il ruolo della politica: «La politica può fare moltissimo, penso agli sgravi fiscali o agli introiti supplementari dalle scommesse. È una corsa contro il tempo». La deadline è fissata: entro il weekend Malagò vuole tirare le somme su Maldini, per poi aprire ufficialmente il capitolo ct.