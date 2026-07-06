Chi sarà il sostituto di Koeman sulla panchina dell’Olanda: c’è un nome in pole position per il ruolo di ct degli Oranje

Koeman via dall’Olanda, chi prenderà il suo posto come ct della Nazionale? C’è un nome in cima alla lista delle preferenze

La Nazionale olandese si appresta a vivere un profondo cambiamento per quanto riguarda la propria guida tecnica, aprendo di fatto un nuovo e intrigante capitolo della sua storia recente. Dopo la conclusione dell’esperienza sotto la gestione di Ronald Koeman, la Federcalcio Oranje si è immediatamente attivata sul fronte del calciomercato allenatori per individuare una figura di respiro internazionale in grado di guidare il gruppo verso i prossimi grandi appuntamenti calcistici. Tra i profili maggiormente stimati dai vertici federali, il nome di Arne Slot è balzato prepotentemente in cima alla lista dei candidati principali per assumere il prestigioso incarico sulla panchina dell’Olanda.

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Avviati i primi sondaggi per il dopo Koeman

L’interesse nei confronti dell’allenatore nativo di Bergentheim non si limita a una semplice suggestione, ma poggia su basi concrete e mosse strategiche già avviate dietro le quinte. Secondo quanto riferito nelle ultime ore da Sky Sport DE, la macchina diplomatica si sarebbe già messa in moto: i primi contatti sono già andati in scena tra i massimi rappresentanti della federazione e l’entourage del tecnico. L’obiettivo di questo primo approccio esplorativo è quello di comprendere la reale fattibilità dell’operazione e la disponibilità dell’allenatore a sposare un progetto a lungo termine, incentrato sulla modernizzazione tattica della squadra.

Derby di lusso: la candidatura di Erik ten Hag

Il percorso che conduce alla fumata bianca definitiva, tuttavia, si preannuncia ricco di sfumature e non privo di alternative di assoluto spessore. La dirigenza olandese non intende concentrarsi su un’unica pista e sta valutando parallelamente altri profili di altissimo livello per garantire la miglior scelta possibile. In questo contesto, la corsa alla panchina si trasforma in un vero e proprio duello tra grandi filosofie calcistiche: oltre a Slot, infatti, in lizza c’è anche Ten Hag. L’ex manager del Manchester United rappresenta una candidatura autorevole, dotata di grande esperienza internazionale e mossa dal forte desiderio di rilanciarsi proprio alla guida della selezione del suo Paese.

Gli scenari futuri per gli Oranje

La scelta del successore di Koeman rappresenterà uno snodo cruciale per il destino del movimento calcistico dei Paesi Bassi. La federazione cerca una figura carismatica, capace di proporre un calcio propositivo e offensivo, in perfetta linea con la grande tradizione storica olandese. Nelle prossime settimane i colloqui entreranno nelle fasi calde, con la dirigenza chiamata a sciogliere le riserve. Il testa a testa tra Arne Slot ed Erik ten Hag è ufficialmente iniziato, e l’ambiente attende di capire chi dei due avrà l’onore di guidare la rinascita della nazionale.