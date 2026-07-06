Zaniolo Udinese, oggi ci sarà il vertice decisivo sull’ingaggio: la Juventus osserva pronta a inserirsi nell’operazione

Il futuro di Nicolò Zaniolo entra nelle ore più delicate. Come spiegato dal suo agente Vigorelli, dopo il riscatto arrivato dal Galatasaray, manca ancora l’intesa economica tra il giocatore e l’Udinese: il nodo è totalmente contrattuale.

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Oggi, lunedì 6 luglio, è previsto un incontro tra la dirigenza friulana e gli agenti del numero 10, con l’obiettivo di trovare un accordo definitivo e chiudere una telenovela che accompagna l’inizio del mercato bianconero.

Il nodo stipendio: richiesta raddoppiata

Il tema centrale è l’ingaggio.

Stipendio attuale: circa 1,1/1,2 milioni di euro

Richiesta dell’entourage: circa 2 milioni di euro

L’Udinese dovrà decidere se accontentare il giocatore e blindarlo, oppure se aprire alla possibilità di una cessione.

Rischio addio: Juventus e Lazio osservano

Se non dovesse arrivare l’intesa, non è escluso che Zaniolo lasci l’Udinese già in questa sessione di mercato. Negli ultimi giorni il trequartista è stato nuovamente accostato alla Juventus e alla Lazio, club con cui in passato aveva già avuto aperture.



