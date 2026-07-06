Como, tentativo di sorpasso sull’Inter per Khalaili: offerta pesante all’Union Saint-Gilloise

Como, inserimento a sorpresa nella corsa all’esterno dell’Union Saint-Gilloise, Anan Khalaili: è sfida totale all’Inter sul mercato

La corsa per Anan Khalaili si accende. L’Inter continua a lavorare per l’esterno dell’Union Saint-Gilloise, considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare la corsia destra, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito con decisione anche il Como.

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Secondo quanto riferito dal giornalista Sacha Tavolieri, il club lombardo avrebbe deciso di provare il sorpasso sui nerazzurri, presentando una prima proposta ufficiale alla società belga. Una mossa importante, che conferma le ambizioni del Como sul mercato e la volontà di competere anche su obiettivi di livello internazionale.

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Il nome di Khalaili è da giorni al centro delle strategie dell’Inter, che ha già avuto contatti positivi con l’entourage del calciatore. Il nodo, però, resta l’intesa con l’Union Saint-Gilloise, club che continua a mantenere alta la propria valutazione.

Khalaili Como, la proposta e le parole di Tavolieri

Su X, Sacha Tavolieri ha spiegato il nuovo scenario di mercato legato all’esterno israeliano: «Il Como vuole inserirsi nell’affare Anan Khalaili».

Il giornalista belga ha poi aggiunto un dettaglio rilevante sulla possibile offerta del club lombardo: «Il club lombardo vuole battere l’Inter sul tempo per la sua firma e ha presentato una prima offerta in prestito con obbligo di riscatto da 27 milioni di euro».

Si tratterebbe di una proposta molto importante, soprattutto per struttura e valore complessivo. L’offerta del Como si avvicinerebbe infatti alla richiesta dell’Union Saint-Gilloise, che per lasciar partire Khalaili continua a chiedere circa 30 milioni di euro.

Khalaili Inter, la volontà del giocatore resta decisiva

Il punto centrale della trattativa resta però la volontà del calciatore. Sempre secondo Tavolieri, infatti, Khalaili avrebbe una preferenza chiara per i nerazzurri: «Khalaili vuole unirsi all’Inter, ma i nerazzurri devono ancora raggiungere un accordo con l’Union Saint-Gilloise, che chiede 30 milioni».

Una frase che fotografa bene lo stato dell’operazione: l’Inter resta avanti nel gradimento del giocatore, ma il Como prova a mettere pressione con un’offerta economicamente significativa.

Per i nerazzurri, ora, il rischio è quello di vedere aumentare la concorrenza e irrigidirsi ulteriormente la posizione del club belga. L’accordo con Khalaili rappresenta un vantaggio importante, ma senza l’intesa definitiva con l’Union Saint-Gilloise la partita resta aperta.