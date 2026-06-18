Perisic eterno, a 37 anni scrive ancora la storia ai Mondiali: agganciato il record di Messi

Perisic ha scritto un nuovo record ai Mondiali 2026 dopo l’assist contro l’Inghilterra, agganciando Messi in una speciale statistica

Il tempo sembra essersi letteralmente fermato per uno dei pilastri storici del calcio croato ed europeo. All’età di 37 anni, Ivan Perisic si sta confermando un leader intramontabile, capace di caricarsi sulle spalle il peso della propria selezione nazionale anche sul prestigioso palcoscenico dei Mondiali 2026. Nonostante la recente sconfitta subita dalla Croazia, battuta per 4-2 dall’Inghilterra al termine di un match scoppiettante, la classe cristallina dell’esterno offensivo ha brillato ancora una volta, lasciando un’impronta indelebile nella storia statistica della competizione più importante del pianeta.

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L’assist contro l’Inghilterra e il primato condiviso con Messi

Nel corso della sfida contro i britannici, il fuoriclasse croato ha sfornato l’ennesimo passaggio vincente della sua straordinaria parabola sportiva. Questo specifico assist con l’Inghilterra ha permesso al giocatore di raggiungere un traguardo leggendario, eguagliando una statistica d’élite fino a ieri riservata in solitaria a Lionel Messi. Perisic e il fuoriclasse argentino sono infatti diventati, da ieri, gli unici due calciatori nell’intera storia del calcio moderno capaci di confezionare almeno un assist in 4 Mondiali diversi. Un dato statistico impressionante, che certifica una continuità di rendimento spalmata nell’arco di oltre un decennio.

Una stagione da incorniciare in Eredivisie con il PSV

La straordinaria condizione atletica mostrata dal giocatore durante l’attuale rassegna iridata non è affatto casuale, ma rappresenta il naturale proseguimento di un’annata stredouble vissuta a livello di club. Il centrocampista è infatti reduce da una stagione sontuosa al Psv, compagine con la quale ha letteralmente dominato il calcio olandese conquistando una meritatissima vittoria dell’Eredivisie. Il suo contributo nell’ultimo campionato è stato a dir poco devastante, come testimoniano i numeri eccezionali messi a referto: ben 10 gol e 16 assist complessivi, cifre che lo hanno consacrato come uno dei profili più incisivi del panorama europeo.

I numeri della leggenda croata nelle competizioni iridate

Con l’ultimo passaggio decisivo registrato sul tabellino, l’ex Inter aggiorna ulteriormente i suoi incredibili score personali nei campionati del mondo. La leggenda balcanica vanta ora un bottino complessivo di 6 gol e 6 assist nelle competizioni iridate, consolidando la sua reputazione di uomo dei grandi appuntamenti. La Croazia sa di poter contare su un campione infinito, pronto a lottare su ogni pallone per superare la fase a gironi.