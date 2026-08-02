Calciomercato Atalanta, il Newcastle punta Scalvini: primi contatti per il difensore! Qual è la posizione del club nerazzurro

Calciomercato Atalanta, il Newcastle ha messo nel mirino Giorgio Scalvini: contatti avviati, ecco tutti i dettagli

Il calciomercato dell’Atalanta si accende sul fronte delle uscite e vede protagonista uno dei suoi gioielli più cristallini. Il Newcastle ha infatti effettuato un primo sondaggio per Giorgio Scalvini, difensore centrale di proprietà del club bergamasco. La compagine della Premier League ha manifestato un concreto interesse nei confronti del giocatore classe 2003, avviando le prime valutazioni per comprendere la fattibilità di un’operazione su scala internazionale. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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Nessuna offerta ufficiale all’Atalanta: contatti con l’entourage

Al momento, l’iniziativa del Newcastle si limita a una prima richiesta esplorativa. Gli inglesi hanno espresso il proprio gradimento per il profilo del calciatore e hanno avuto contatti diretti lato giocatore, ma non c’è ancora stata alcuna mossa formale nei confronti della società nerazzurra. La dirigenza dell’Atalanta, storicamente abituata a valorizzare al massimo i propri talenti, attende eventuali sviluppi prima di definire la cifra necessaria per un’eventuale cessione.

Un dettaglio di rilievo nella gestione dell’operazione riguarda la procura del difensore: Scalvini è infatti attualmente rappresentato dall’agenzia Epic Sports presieduta da Ali Barat, struttura internazionale con una consolidata presenza nelle trattative di vertice del mercato britannico ed europeo.

I numeri di Scalvini nell’ultima stagione con la Dea

L’attenzione dei club di Premier League conferma lo spessore tecnico e la crescita costante del centrale difensivo azzurro. Nella scorsa stagione con la maglia dell’Atalanta, Scalvini ha collezionato in tutto 30 partite, mettendo a segno 3 reti e fornendo 1 assist, dimostrandosi una risorsa preziosa non soltanto per la tenuta del reparto arretrato, ma anche per l’efficacia sulle palle inattive e la capacità di impostare il gioco da dietro.

Qualora il sondaggio del Newcastle si trasformasse in una proposta economica ufficiale nelle prossime settimane, la dirigenza bergamasca si troverà a gestire una delle aste di mercato più ricche della sessione estiva.