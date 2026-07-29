Kolo Muani torna alla Juventus: cosa c’è dietro al grande colpo in attacco dei bianconeri – VIDEO di Marco Baridon

Kolo Muani fa ritorno alla Juventus: i retroscena dietro al grande colpo in attacco del club bianconero – VIDEO di Marco Baridon

La Juventus ha ritrovato Randal Kolo Muani, chiudendo un inseguimento di mercato andato avanti per oltre un anno. La persistenza dei bianconeri nel voler riportare l’attaccante a Torino risponde a precisi fattori tattici, di spessore internazionale e di attaccamento ai colori juventini.

Carattere ed esperienza internazionale per la rosa bianconera

Il primo motivo alla base di questo lungo corteggiamento risiede nel bagaglio di carattere ed esperienza internazionale che il calciatore garantisce. Kolo Muani ha militato e vinto con la maglia del Paris Saint-Germain, costruendosi una carriera solida attraverso le esperienze maturate nei principali campionati europei, tra Germania e Inghilterra. A completare un profilo di altissimo livello c’è la partecipazione da protagonista alla finale del Mondiale disputata con la Francia, un dettaglio che testimonia la sua abitudine a calcare i palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale.

Il profilo ideale per la filosofia di Spalletti

Sul piano puramente tattico, l’attaccante francese rappresenta l’innesto ideale per l’idea di gioco di Luciano Spalletti. La sua mobilità, abbinata a una grande forza fisica e alla capacità di attaccare la profondità, si sposa alla perfezione con le richieste del tecnico. Kolo Muani è in grado di raccordare il gioco con i compagni di reparto e di offrire soluzioni offensive versatili, risultando funzionale sia in fase di finalizzazione sia nella prima pressione sui portatori di palla avversari.

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Conoscenza dell’ambiente e attaccamento alla maglia

A facilitare il ritorno è stata anche la precedente avventura dell’attaccante a Torino. Avendo già giocato alla Juventus, il calciatore ha eliminato la fisiologica fase di adattamento al campionato italiano e alle dinamiche del club. A questo si aggiunge un elemento emotivo determinante: il forte amore per la maglia e la ferrea volontà del giocatore, che ha messo la Juventus al primo posto nelle sue preferenze fin dall’inizio delle trattative.

Con questo innesto, la dirigenza bianconera assicura a Spalletti un attaccante completo, già pronto per l’uso e spinto da grandi motivazioni per la nuova stagione.