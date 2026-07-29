Chi è Eray Cömert, nuovo difensore del Torino: carriera, qualità e cosa può dare ai granata

Eray Cömert è un nuovo giocatore del Torino, colpo ufficiale a parametro zero per rinforzare il reparto arretrato insieme a Comuzzo: ecco chi è

Il Torino ha chiuso l’arrivo di Eray Cömert, difensore centrale svizzero classe 1998. Il giocatore si trasferisce in granata da svincolato, dopo la conclusione della sua esperienza con il Valencia. Un innesto utile per aggiungere esperienza, alternative e profondità al reparto arretrato, nella stessa giornata in cui il club torinese ha ufficializzato anche l’arrivo di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina.

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Il profilo di Cömert è quello di un difensore già abituato a contesti internazionali, con esperienze tra Svizzera, Spagna, Francia e competizioni europee. Come riportato da Sky Sport, l’operazione era stata impostata dopo l’uscita del giocatore dal club spagnolo, consentendo al Toro di intervenire sul mercato senza costi di cartellino.

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Chi è Eray Cömert: carriera tra Basilea, Valencia e prestiti

Eray Cömert è nato a Rheinfelden, in Svizzera, ed è alto 1,83 metri. Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, ha iniziato proprio nel club rossoblù il suo percorso da professionista, imponendosi gradualmente nel calcio svizzero. Prima della maturazione definitiva ha vissuto anche esperienze con Lugano e Sion, utili per accumulare minuti e continuità.

Nel gennaio 2022 è arrivato il trasferimento al Valencia, club con cui ha firmato un contratto fino al 2026. In Spagna non è riuscito a imporsi stabilmente come titolare fisso, ma ha comunque raccolto esperienza in un campionato competitivo come la Liga. Successivamente ha giocato in prestito al Nantes nella stagione 2023/24 e al Real Valladolid nell’annata successiva, prima di chiudere il rapporto con il Valencia e ripartire dal Torino.

Eray Cömert, traguardi e percorso in Nazionale

Il palmarès di Cömert è legato soprattutto agli anni al Basilea, con cui ha conquistato la Super League svizzera e la Coppa Svizzera. A livello internazionale, il difensore è entrato anche nel giro della Nazionale svizzera, confermando uno status da calciatore abituato a confrontarsi con livelli importanti.

Questo bagaglio rende il suo arrivo interessante per il Torino: non si tratta di un prospetto da costruire da zero, ma di un giocatore con un percorso già definito, pronto a dare una mano in una stagione lunga e complessa.

Eray Cömert, caratteristiche tecniche e fisiche

Dal punto di vista tecnico, Cömert è un centrale difensivo ordinato, capace di giocare semplice e di partecipare alla prima costruzione. Non è soltanto un marcatore fisico: sa muovere il pallone sul corto, leggere le situazioni e gestire l’uscita dal basso quando non viene aggredito con troppa intensità.

In fase difensiva è attento nelle letture, utile nei duelli aerei e nelle rotazioni. Non è però un difensore particolarmente rapido in campo aperto: per rendere al meglio ha bisogno di una struttura organizzata e di compagni capaci di coprire la profondità. Fisicamente è solido, compatto e aggressivo quanto basta, più efficace nella posizione e nell’anticipo che nella pura esplosività.

Eray Cömert Torino, come può essere utile ai granata

Nel Torino, Cömert può rappresentare una soluzione preziosa sia in una difesa a tre sia in una linea a quattro. Può agire da centrale di rotazione, da braccetto o da difensore destro/sinistro in base alle esigenze tattiche.

Il suo arrivo va letto come un’operazione intelligente: profilo pronto, internazionale e a basso rischio economico. Non è un colpo futuribile come Comuzzo, ma un innesto di esperienza per completare il reparto e aumentare le alternative a disposizione dello staff granata.