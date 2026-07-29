Squalifica shock in Brasile: Víctor Gabriel fermo fino al rientro di Gabriel Pec dall’infortunio causato da lui

Brasile, squalifica legata all’infortunio dell’avversario: caso storico nel mondo del calcio. La decisione su Victor Gabriel dell’Internacional Porto Alegre

Una decisione destinata a far discutere arriva dal Brasile, dove la giustizia sportiva ha scelto una linea durissima dopo un grave episodio di gioco violento. Il protagonista è Víctor Gabriel, difensore dell’Internacional Porto Alegre, squalificato fino al rientro in campo, almeno in allenamento, di Gabriel Pec, attaccante del Cruzeiro vittima di un brutto infortunio.

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Il caso nasce da un intervento durissimo durante una partita della Serie A brasiliana. Un contrasto con gamba alta e piede a martello ha provocato la frattura della tibia sinistra a Pec, costretto ora a un lungo periodo di stop. Una situazione talmente grave da spingere la Corte Superiore di Giustizia Sportiva brasiliana a non limitarsi a una squalifica standard.

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Víctor Gabriel, squalifica fino al rientro di Pec

La sanzione stabilisce che Víctor Gabriel dovrà restare fuori fino a quando Gabriel Pec non sarà in grado di tornare ad allenarsi. Il provvedimento ha comunque un limite massimo fissato a 180 giorni, ma potrà terminare prima nel caso in cui l’attaccante del Cruzeiro recuperi in anticipo.

Una scelta particolare e molto severa, motivata dalla gravità dell’incidente. Il tribunale ha ritenuto insufficiente una normale sanzione prevista dal regolamento, applicando una disposizione che consente di adeguare la durata della squalifica al periodo di recupero del giocatore infortunato.

Víctor Gabriel accusato di gioco violento

Il difensore dell’Internacional Porto Alegre è stato accusato di gioco violento ai sensi dell’articolo 254 del Codice di Giustizia Sportiva. Durante la testimonianza davanti alla Corte, il calciatore si è detto dispiaciuto e ha espresso rimorso per quanto accaduto.

SCUSE – «Ho passato notti insonni pregando per lui e porgo le mie più sincere scuse a tutti al Cruzeiro».

Víctor Gabriel ha inoltre dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione di provocare un infortunio così grave all’avversario.

Brasile, decisione non unanime e possibile ricorso

La sentenza non è stata approvata all’unanimità. Alcuni giudici avevano inizialmente votato per una squalifica più tradizionale, pari a sei giornate. Alla fine, però, è prevalsa la linea più dura.

La decisione resta appellabile, ma intanto il caso apre un dibattito importante: è giusto legare la squalifica di un calciatore ai tempi di recupero dell’avversario infortunato? In Brasile, almeno per ora, la risposta della giustizia sportiva è stata netta.