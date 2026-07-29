Il futuro del francese Theo Hernandez potrebbe riportarlo in Italia dopo l’esperienza in Arabia Saudita

Dopo una sola stagione trascorsa con l’Al Hilal, Theo Hernandez potrebbe essere già pronto a fare ritorno nel calcio europeo. L’ex terzino del Milan, che ha lasciato i rossoneri dopo la fine di un ciclo iniziato con grandi aspettative e conclusosi tra diverse difficoltà, sarebbe ora alla ricerca di una nuova sfida ad alto livello.

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, il procuratore Manuel Garcia Quilon avrebbe proposto il giocatore sia alla Juventus sia al Napoli. Il laterale francese, che ha 29 anni, viene considerato ancora nel pieno della maturità calcistica e avrebbe dimostrato, anche durante il Mondiale, di poter essere ancora decisivo quando inserito in un contesto competitivo.

Per la Juventus, l’operazione potrebbe diventare concreta soltanto in caso di cessione di Andrea Cambiaso, liberando così spazio sulla fascia sinistra. Inoltre, il direttore sportivo Ricky Massara, che contribuì a portare Theo al Milan insieme a Paolo Maldini, vedrebbe con favore una nuova collaborazione.

Anche il Napoli osserva con attenzione la situazione. Massimiliano Allegri, infatti, avrebbe già apprezzato il profilo del francese in passato. Al momento non esistono trattative ufficiali, ma il nome di Theo Hernandez potrebbe presto tornare protagonista sul mercato italiano.