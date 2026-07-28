Roma, caccia al nuovo terzino: Fresneda è l’obiettivo numero uno. Quanto costa e perché piace a Gasperini

Dopo aver chiuso l’operazione Santiago Castro con il Bologna per 35 milioni di euro bonus compresi, la Roma ha già spostato il focus sul mercato in uscita e in entrata. Il club giallorosso è infatti alla ricerca del sostituto di Zeki Çelik, trasferitosi a parametro zero alla Juventus. Secondo Il Corriere dello Sport, il profilo seguito con maggiore insistenza è quello di Ivan Fresneda, terzino dello Sporting Lisbona.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La scelta di Gasperini

Classe 2004, nazionale spagnolo Under 21, Fresneda è legato allo Sporting fino al 30 giugno 2028 e ha una valutazione compresa tra 15 e 18 milioni di euro. L’ex obiettivo della Juventus è una richiesta esplicita di Gian Piero Gasperini, che vorrebbe mantenere Wesley sulla corsia sinistra (con Angelino come prima alternativa) e puntare sullo spagnolo per la fascia destra, attratto dalle sue qualità in progressione, nell’uno contro uno e nella capacità di spingere con continuità.

Un’opzione interna resta l’olandese Rensch, apprezzato per la sua duttilità e utilizzabile in più zone del campo, ma il tecnico sembra aver individuato in Fresneda il profilo ideale per completare il reparto.

La strategia della Roma

Nell’ultima stagione, Fresneda ha collezionato 39 presenze, con 1 gol e 3 assist, numeri che confermano la sua crescita e la sua affidabilità. Il direttore sportivo Tony D’Amico avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per impostare un accordo e presentarsi poi allo Sporting con una base solida per chiedere uno sconto sul cartellino.

La Roma accelera: dopo Castro, l’obiettivo è consegnare a Gasperini un terzino giovane, moderno e già pronto per il salto in Serie A.



