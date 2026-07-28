Zinédine Zidane è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Francia: “Un sogno che si avvera”. Contratto fino al 2030

La Francia volta pagina dopo quattordici anni: Zinédine Zidane è ufficialmente il nuovo commissario tecnico dei Bleus. L’ex allenatore del Real Madrid raccoglie l’eredità di Didier Deschamps, che aveva confermato il proprio addio già negli ultimi giorni del Mondiale. Deschamps lascia dopo un ciclo straordinario: un Mondiale vinto, una Nations League, la finale dei Mondiali 2022 e quella degli Europei 2016.

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L’inizio dell’era Zidane

Per Zidane si tratta della prima esperienza alla guida di una Nazionale. Non allenava dal 2021, anno in cui si era conclusa la sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid. Presentato in una conferenza stampa dedicata, Zizou ha parlato con emozione del nuovo incarico e dell’obiettivo di guidare la Francia verso l’Europeo 2028, che si disputerà in Inghilterra.

«È un sogno che si avvera», ha dichiarato. Zidane ha spiegato di aver rifiutato diverse offerte da club negli ultimi cinque anni: l’unica destinazione che desiderava era la Nazionale francese, il passo successivo dopo la sua esperienza al Real.

Il contratto firmato con la Federazione francese lo legherà ai Bleus fino al 2030, con un obiettivo chiaro: vincere Europei e Mondiali, proprio come fece da calciatore nel 2000 e nel 1998.

La carriera di Zidane

Zidane era fermo da cinque anni, ma il suo curriculum parla da solo. Da giocatore è stato un talento generazionale, vincitore di una Champions League, due Coppe Intercontinentali e numerosi trofei nazionali. Da allenatore ha iniziato nelle giovanili del Real Madrid, prima di essere promosso in prima squadra.

Tra il 2015 e il 2018 ha scritto una pagina irripetibile della storia del calcio: tre Champions League consecutive, un’impresa che nessun tecnico aveva mai realizzato. Tornato al Real nel 2019, non è riuscito a replicare i trionfi europei, ma ha comunque consolidato la sua reputazione di allenatore di altissimo livello.

Un matrimonio atteso

La sua nomina era considerata da anni un destino scritto: Zidane, simbolo assoluto del calcio francese, torna ora alla guida della squadra che ha contribuito a rendere grande. La Francia apre così un nuovo ciclo, affidandosi a una delle figure più iconiche della sua storia per tornare a dominare il panorama internazionale.