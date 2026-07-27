Ousmane Diallo è vicino al Parma: arriva l’intesa totale con il Borussia Dortmund per il trasferimento definitivo

Il Parma è pronto a chiudere il colpo a sorpresa Ousmane Diallo dal Borussia Dortmund. Il classe 2007 diventerà un nuovo giocatore crociato a titolo definitivo, un investimento mirato su un talento di prospettiva che la società emiliana considera ideale per costruire il futuro. Lo riporta Di Marzio.

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L’attaccante spagnolo era seguito da diverse squadre europee, ma il Parma è riuscito a bruciare la concorrenza con un blitz improvviso, accelerando nelle ultime ore e avvicinandosi alla chiusura dell’operazione. Restano da definire solo gli ultimi dettagli, ma la volontà di tutte le parti è quella di arrivare alla firma nel più breve tempo possibile.

Chi è Diallo

Nell’ultima stagione Diallo ha giocato con il Borussia Dortmund II, la seconda squadra del club tedesco, mettendosi in mostra per qualità tecniche e personalità. Ha collezionato anche tre presenze in Youth League, confermando la sua crescita nel contesto internazionale.

Sul fronte delle nazionali, Diallo è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione: ha infatti completato tutta la trafila delle selezioni giovanili spagnole, dall’Under 15 fino all’Under 19. Proprio con l’U19 ha disputato quattro partite agli Europei, segnando tre gol e attirando l’attenzione di diversi osservatori.

Il profilo

Diallo è un esterno offensivo rapido, creativo, capace di giocare su entrambe le fasce e di attaccare l’uno contro uno con continuità. La sua capacità di incidere nelle categorie giovanili e la maturità mostrata nel contesto del Dortmund II lo rendono un investimento di prospettiva particolarmente interessante per il Parma, che continua a puntare su giovani di alto potenziale.

Il club crociato è pronto a chiudere: Diallo può diventare a breve uno dei volti nuovi della Serie A.