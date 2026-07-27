Nicolò Pirlo difende papà Andrea dopo il no dell’Italia: «Orgoglioso dell’uomo che sei»

Nicolò Pirlo al fianco del padre Andrea dopo il caso Italia con la trattativa per il ruolo da ct interrotta per il caso Fonbet: il messaggio social

Nicolò Pirlo scende in campo in difesa del padre Andrea Pirlo dopo la mancata nomina a commissario tecnico dell’Italia. Una scelta arrivata in un clima di forti polemiche, legate soprattutto alla sponsorizzazione con l’agenzia di scommesse russa Fonbet, tema che ha inciso pesantemente sul percorso che avrebbe potuto portare il “Maestro” sulla panchina della Nazionale.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram, il figlio dell’ex centrocampista ha espresso tutta la propria amarezza per quanto accaduto. Non soltanto per l’occasione sfumata, ma soprattutto per il modo in cui, a suo giudizio, è stato costruito il dibattito attorno alla figura professionale e umana di Andrea Pirlo.

Nicolò Pirlo difende Andrea: il messaggio social

Nel suo intervento, Nicolò Pirlo ha sottolineato l’impegno, lo studio e i sacrifici del padre nel percorso da allenatore, respingendo l’idea che il giudizio possa essere ridotto soltanto alle polemiche degli ultimi giorni.

MESSAGGIO – «Ci sono momenti in cui la delusione va oltre una semplice scelta. Perché non mettono in discussione solo una decisione, ma il modo in cui vengono giudicate le persone. Io so quanto ami questo lavoro. So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto per chiunque abbia condiviso il tuo percorso. E so che i valori di cui hai parlato non sono parole, sono quelli con cui hai sempre vissuto.

Per questo provo un’enorme amarezza. Non per una panchina, che nello sport si conquista e si perde. Ma per il clima che si è creato attorno a una persona che ha sempre lasciato parlare il lavoro, senza cercare scorciatoie o consenso. Da figlio, ma anche da ragazzo che sogna di costruirsi un futuro nel calcio, tutto questo fa male. Perché il rumore sembra contare più della competenza, del rispetto e dei valori.

Qualunque cosa accada, una certezza non cambierà mai, sono orgoglioso dell’uomo che sei, molto prima del professionista che tutti conoscono. E i valori che mi hai insegnato avranno sempre più peso di qualsiasi titolo, giudizio o polemica».

Andrea Pirlo, il caso Fonbet e la panchina dell’Italia sfumata

Il messaggio arriva dopo giorni di tensione attorno al futuro della Nazionale italiana. La candidatura di Andrea Pirlo sembrava aver preso quota, ma il caso legato a Fonbet e ai rapporti con la Russia ha cambiato lo scenario, portando la FIGC a valutare altre soluzioni per la panchina azzurra.

La presa di posizione di Nicolò Pirlo aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda. Il figlio dell’ex allenatore ha scelto una difesa pubblica e personale, mettendo al centro il lato umano prima ancora di quello professionale.

Pirlo Italia, una ferita aperta dopo il mancato incarico

Il no alla panchina dell’Italia lascia dunque strascichi non solo politici e sportivi, ma anche familiari. Nicolò Pirlo ha voluto ribadire l’orgoglio verso il padre, contestando il clima generato attorno alla sua figura.

Per Andrea Pirlo, ora, resta da capire quale sarà il prossimo passaggio professionale. Per la Nazionale, invece, prosegue la ricerca del nuovo commissario tecnico in una fase sempre più delicata per il futuro del calcio italiano.