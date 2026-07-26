Paredes: «Messi? Penso che avesse già deciso che la finale sarebbe stata la sua ultima partita con l’Argentina»

Leandro Paredes ha scosso il mondo del calcio con una rivelazione destinata a segnare un’epoca: secondo il centrocampista, Lionel Messi avrebbe confidato di considerare la finale dei Mondiali 2026 come il suo addio ufficiale alla Nazionale argentina. Una confessione arrivata dopo la dolorosa sconfitta contro la Spagna, che aveva lasciato il capitano in lacrime e immerso in un profondo stato emotivo.

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La delusione

Le parole di Paredes hanno amplificato la delusione in patria. Tornato al Boca Juniors, il centrocampista ha raccontato che l’otto volte Pallone d’Oro si era già preparato a salutare la Selección dopo quella partita. Un epilogo che molti tifosi temevano e che ora appare più concreto.

Il ritiro

Paredes ha descritto un clima carico di emozioni nel ritiro argentino, parlando poco dopo il suo assist decisivo contro l’O’Higgins in Copa Sudamericana. Nel post‑gara, ha spiegato: “Fa male perché, come abbiamo detto durante tutta la Coppa del Mondo, non volevamo che arrivasse l’ultima partita” “Penso che avesse già deciso che quella sarebbe stata la sua ultima partita con la nazionale”.

Nonostante tutto, Paredes ha espresso la speranza che Messi possa ripensarci: “Io spero di no, spero che continui a giocare. Ma deciderà lui. Se è felice lui, lo siamo anche noi”.

Il futuro di Paredes

La sconfitta non ha scosso solo Messi. Anche Paredes ha ammesso di essere in fase di riflessione, lasciando intendere che la Selección potrebbe presto affrontare un ricambio generazionale: “Cosa farò io? Non lo so, è un lungo processo. Dobbiamo metabolizzare, riflettere e non prendere decisioni affrettate”.



