Mercato Roma, asse con il Manchester United: Koné piace ai Red Devils, Rashford pista complicata

Mercato Roma, attenzione all’intreccio con il Manchester United: i Red Devils vogliono Manu Koné, i giallorossi possono sperare in Rashford?

Si apre un possibile asse di mercato tra Roma e Manchester United. Da una parte ci sono i giallorossi di Gian Piero Gasperini, ancora alla ricerca di un esterno offensivo per completare il reparto avanzato. Dall’altra i Red Devils di Michael Carrick, interessati a rinforzare il centrocampo con un profilo diverso da quelli già presenti in rosa.

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Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano, i nomi coinvolti in questo intreccio sono due: Manu Koné e Marcus Rashford. Situazioni differenti, ma entrambe destinate a far discutere nelle prossime settimane di mercato.

Mercato Roma, il Manchester United segue Manu Koné

Il profilo più concreto riguarda Manu Koné. Il centrocampista francese della Roma sarebbe entrato nella lista del Manchester United, che sta valutando diversi nomi per rinforzare la mediana.

Koné arriva da una stagione positiva nella Capitale e da un Mondiale in cui ha saputo mettersi in evidenza. Le sue caratteristiche fisiche, tecniche e dinamiche lo rendono un profilo interessante per il calcio inglese, soprattutto per un club alla ricerca di forza, intensità e capacità di coprire ampie zone del campo.

Al momento, però, non esiste ancora una trattativa avanzata tra le parti. Il Manchester United starebbe analizzando l’operazione sotto ogni aspetto, sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico, prima di decidere se affondare il colpo.

Mercato Roma, Rashford resta fuori budget

Nell’altro senso, il nome accostato alla Roma è quello di Marcus Rashford. Sempre secondo Moretto, ci sarebbero stati contatti indiretti attraverso alcuni intermediari per capire i margini di una possibile operazione.

La pista, però, appare estremamente complicata. I costi dell’attaccante inglese sono considerati praticamente fuori portata per la società giallorossa. Inoltre, Rashford, rientrato al Manchester United dopo il mancato riscatto da parte del Barcellona, non avrebbe aperto al momento a un trasferimento in Italia.

Mercato Roma, due piste da monitorare

Il Manchester United deve ancora decidere se trattenere Rashford o lasciarlo partire nuovamente, mentre la Roma continua a valutare profili sostenibili per l’attacco.

L’asse tra Capitale e Manchester resta dunque da monitorare, ma con due scenari molto diversi: Koné è un nome reale nelle valutazioni dei Red Devils, mentre Rashford oggi resta una suggestione difficile da trasformare in trattativa concreta.