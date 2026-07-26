Pirlo-Maldini, nuova grana per Malagò: il nodo dei figli legati alle agenzie

Non solo il caso betting russa, il legale dei figli di Pirlo e Maldini con i procuratori può complicare tutto ancor di più: la situazione

Sono ore delicate per Giovanni Malagò, neo presidente della Federcalcio italiana. La possibile nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico dell’Italia continua a essere accompagnata da polemiche e interrogativi. Dopo il caso legato al contratto di sponsorizzazione con la società russa di scommesse Fonbet e i viaggi a Mosca dell’ex centrocampista, emerge ora un nuovo tema di opportunità.

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Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, in caso di effettiva nomina di Pirlo potrebbe aprirsi un’altra ondata di proteste legata ai ruoli professionali dei figli del tecnico bresciano e del direttore tecnico Paolo Maldini.

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Pirlo ct Italia, il ruolo di Nicolò Pirlo e Christian Maldini

Il nodo riguarda Nicolò Pirlo e Christian Maldini, figli primogeniti rispettivamente di Andrea Pirlo e Paolo Maldini. Il primo si occupa di intermediazione e scouting per You First, agenzia che tra i propri assistiti ha anche Luis De La Fuente, ct campione del mondo con la Spagna.

Il secondo collabora invece con la GR Sports di Giuseppe Riso, procuratore che rappresenta diversi calciatori, tra cui anche Daniel Maldini, altro figlio dell’ex capitano del Milan. Formalmente, però, né Nicolò né Christian risultano attualmente iscritti all’albo dei procuratori.

FIGC, Malagò tra Pirlo e il tema del conflitto d’interessi

La questione, più che giuridica, viene letta soprattutto sul piano dell’opportunità. I più critici temono possibili conflitti d’interesse nel caso in cui Pirlo diventasse ct dell’Italia e Maldini mantenesse un ruolo centrale nella direzione tecnica del progetto azzurro.

Il precedente richiamato è quello del 2016, quando l’allora presidente federale Carlo Tavecchio pensò a Marcello Lippi come direttore tecnico della Nazionale per affiancare il lavoro del commissario tecnico Gian Piero Ventura. L’ipotesi tramontò dopo le osservazioni sul possibile conflitto legato all’attività da procuratore del figlio dell’ex ct, Davide Lippi.

Pirlo ct Italia, firma fino al 2030 ancora da formalizzare

Nel frattempo Pirlo, oggi impegnato con lo United FC nell’amichevole in Austria contro il Salisburgo, resta in attesa di un nuovo contatto con la FIGC per formalizzare l’accordo. Sul tavolo ci sarebbe un contratto fino al 2030 da circa 1,5 milioni di euro a stagione.

La candidatura resta forte, ma il clima attorno alla scelta si fa sempre più complesso. Dopo Fonbet, il tema dei legami familiari con il mondo degli agenti aggiunge un nuovo dossier sul tavolo di Malagò.