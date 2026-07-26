Neymar salva il Santos con una doppietta nella notte brasiliana: sugli spalti, a sorpresa, Rafa Leao applaude il suo idolo

Nella notte brasiliana il Santos si ferma sul 2‑2 contro il Chapecoense, ma il protagonista è ancora una volta uno solo: Neymar. Rientrato dal Mondiale con il Brasile, l’attaccante ha evitato la sconfitta ai suoi con una doppietta decisiva, confermando immediatamente il suo peso specifico nella squadra. Appena venti giorni fa era in campo contro la Norvegia, oggi trascina il Santos con due gol che cambiano la partita.

A sorpresa, sugli spalti c’era anche Rafa Leão. L’attaccante del Milan ha scelto il Brasile per l’ultima parte delle vacanze e non ha voluto perdere l’occasione di vedere dal vivo il suo idolo di sempre. La sua presenza non è passata inosservata.

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Neymar show, Leão applaude

Schierato titolare, Neymar ha aperto la serata con una giocata delle sue: dribbling in area e destro preciso nell’angolo per l’1‑0. In tribuna, Leão è stato tra i primi a esultare, visibilmente emozionato. Il Santos però non è riuscito a gestire il vantaggio e il Chapecoense ha ribaltato il risultato. A quel punto è servito ancora il numero 10: rigore trasformato con freddezza e pareggio finale.

Un’amichevole estiva, certo, ma con una scena iconica: Neymar decisivo in campo, Leão che lo applaude dagli spalti. Due talenti, una notte brasiliana, un legame che continua.

E il futuro di Leao?

Il futuro di Leão ruota attorno al Milan, che vuole blindarlo come uomo‑simbolo del nuovo ciclo. L’attaccante valuta il progetto tecnico e le ambizioni europee: resterà se la squadra crescerà. Altrimenti, le big della Premier e del PSG restano pronte a inserirsi.