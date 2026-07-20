Mercato Sampdoria, scommesse e certezze per Corradi: l’analisi del progetto di Branco – VIDEO di Dario Bartolucci

Il cantiere blucerchiato continua a lavorare a pieno ritmo per dare forma e sostanza alla squadra affidata alle mani di Bernardo Corradi. Gli innesti già ufficializzati — Danel Sinani, Lorenzo Insigne, Tobias Lauritsen, Stefan Gartenmann e Stefano Ravanelli (prelevato a titolo definitivo dal Monza) — tracciano in maniera nitida la rotta intrapresa dal direttore sportivo Americo Branco.

La linea guida è chiara: contenere al minimo gli investimenti iniziali, cogliere al volo le occasioni che il mercato offre e scommettere su profili in cerca di riscatto.

“Minima spesa, massima resa”: il modello sostenibile

La filosofia della società si fonda su un principio tanto semplice quanto strategico: minima spesa e massima resa. L’obiettivo prioritario della dirigenza è allestire un organico altamente competitivo senza far vacillare i bilanci, puntando su calciatori arrivati a condizioni economiche favorevoli e con un potenziale margine di valorizzazione futura.

In casa Sampdoria, la stabilità economica viaggia di pari passo con quella sportiva: solo attraverso questa sostenibilità il club potrà ritrovare la solidità di un tempo.

L’incognita Serie B e la necessità di nuove certezze

Se l’entusiasmo non manca — confermato anche dalle prime uscite positive come il netto successo in amichevole contro il Taverne —, restano sul tavolo diversi interrogativi tattici e strutturali.

Il fattore categoria: Eccezione fatta per giocatori esperti come Lorenzo Insigne e Stefano Ravanelli, che conoscono a memoria le insidie del campionato cadetto, per gli altri volti nuovi l’impatto con la Serie B rappresenta un’incognita. Ritmi, intensità e fisicità della categoria richiedono un tempo di adattamento che il calendario potrebbe non concedere.

Eccezione fatta per giocatori esperti come Lorenzo Insigne e Stefano Ravanelli, che conoscono a memoria le insidie del campionato cadetto, per gli altri volti nuovi l’impatto con la Serie B rappresenta un’incognita. Ritmi, intensità e fisicità della categoria richiedono un tempo di adattamento che il calendario potrebbe non concedere. I tasselli mancanti: La rosa non è ancora completa. A Branco servono ancora interventi urgenti in ogni reparto: un nuovo portiere titolare, alternative valide sulle corsie esterne (con occhi puntati sul profilo di Lykogiannis), un ulteriore difensore centrale e un attaccante di peso capace di garantire gol, struttura fisica e profonda conoscenza del campionato.

Il verdetto spetta al campo

Non è più il tempo di affidarsi unicamente alle scommesse: per superare le trappole di una stagione lunga e logorante servono certezze immediate e uomini pronti a incidere fin dal primo minuto.

Le fondamenta della nuova Sampdoria iniziano a intravedersi, ma il cantiere resta aperto. Spetterà al rettangolo verde stabilire se le intuizioni del ds portoghese si riveleranno vincenti e se questa Samp sarà davvero pronta a recitare un ruolo da protagonista.