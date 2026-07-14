Inter, stop su Khalaili e piani stravolti: mercato da ricostruire e nuova missione per Ausilio dopo l’imprevisto che cambia tutto – VIDEO di Giuseppe Colicchia

L’imponderabile che irrompe nel calciomercato e costringe a riscrivere i piani. È ciò che è accaduto all’Inter nella trattativa per Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise che sembrava ormai destinato a vestire la maglia nerazzurra. L’accordo era stato definito sia con il giocatore sia con il club belga, e Khalaili aveva già sostenuto le visite mediche. Poi, però, è arrivato lo stop inatteso: la mancata concessione dell’idoneità sportiva da parte del Coni ha bloccato l’operazione, costringendo la dirigenza a rivedere nuovamente le strategie per la corsia destra.

Un intoppo che ha sorpreso l’Inter, convinta di aver individuato nel talento dell’Union Saint-Gilloise il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries, ormai partito. Ora il club deve tornare sul mercato e trovare rapidamente una soluzione per consegnare a Cristian Chivu un nuovo esterno destro in grado di inserirsi subito nei meccanismi della squadra.

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Dopo Palestra e Khalaili, serve una nuova soluzione

Il caso Khalaili arriva dopo un’altra trattativa sfumata: quella per Marco Palestra, poi approdato al Chelsea. Proprio su quell’operazione, Giuseppe Marotta, nella conferenza stampa di inizio stagione insieme a Chivu, non ha nascosto il proprio disappunto, sottolineando come il giocatore e il suo entourage fossero venuti meno alla parola data e all’accordo verbale raggiunto con l’Inter.

Adesso il compito passa soprattutto a Piero Ausilio, chiamato a individuare una nuova pista nel minor tempo possibile. Chivu avrebbe voluto avere il rinforzo per la fascia destra già all’inizio del ritiro, ma così non è stato, e la programmazione tecnica ne risente.

I nomi per il dopo Dumfries

Il tempo stringe e la scadenza del mercato, fissata tra circa un mese e mezzo, impone valutazioni rapide. L’Inter ha bisogno di un esterno destro pronto, capace di garantire corsa, fisicità e qualità nelle due fasi, inserendosi immediatamente nel sistema di gioco di Chivu.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane ci sono Djed Spence, oggi indicato come profilo in pole, ma anche Nahuel Molina, Guela Doué, Vanderson e Read. Opzioni diverse per costi, caratteristiche e fattibilità, ma tutte monitorate con attenzione.

La priorità resta chiara: individuare il nuovo erede di Dumfries e completare una corsia destra che, dopo due affari sfumati, è diventata uno dei dossier più urgenti del mercato nerazzurro.