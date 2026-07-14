Moviola Francia Spagna: gli episodi dubbi del match, valido per la semifinale dei Mondiali 2026

La moviola di Francia Spagna, con gli episodi dubbi della sfida valida per la semifinale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro Ivan Barton.

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PRIMO TEMPO

All’8′ Rabiot prende nettamente il pallone, il piede rimane teso e colpisce Dani Olmo, il milanista protesta e si prende il primo cartellino del match, il fallo non sembra volontario e regala alla Spagna una punizione dal limite. Al 15′ entrata fuori tempo di Olise su Rodri, il piede destro in posizione pericolosa poteva costargli un giallo. Al 19′ Yamal ruba palla a Digne che gestisce male un pallone proveniente da un cross, il francese lo colpisce, è rigore. Silent check su un possibile tocco di braccio dello spagnolo, penalty confermato. Un classico rigore determinato da un atto di negligenza. Si arriva alla pausa idratazione con la Spagna che ancora non ha commesso falli. Al 31′ ammonito Cucurella che va dritto su Olise che scavalca e ne aspetta il ritorno. Fuorigioco di Alex Baena su lancio di Unai Simon, l’occasione davanti a Maignan sfuma. Al 39′ fallo in pressione di Rodri su Olise per impedirgli di costruire dalla propria metà campo. Segnalato fuorigioco di Mbappé appena dopo la linea di centrocampo, Kylian viene pizzicato due volte così in pochi secondi. Proteste giuste di Ruiz che si vede arrivare addosso Dembélé e fischiato il fallo contro: decisione che il direttore di gara cambia correggendo l’errore, Deschamps chiede spiegazioni al quarto uomo. Rabiot, gravato già di un cartellino, commette un fallo su Fabian Ruiz, non ci sono gli estremi per un secondo provvedimento. I minuti di recupero sono 6. Già 3 i fuorigioco fischiati alla Francia finora. Si va al riposo: 10 i falli complessivi, equamente spartiti tra le due squadre, pari anche gli ammoniti (Rabiot che verrà sostituito nell’intervallo e Cucurella).

SECONDO TEMPO

Qualche contatto duro nella prima parte, giustificato ovviamente dall’importanza della posta in palio, Barton è attento a stare vicino all’azione. Sull’azione del 2-0 della Spagna l’arbitro dà giustamente la regola del vantaggio sull’intervento di Upamecano su Dani Olmo, decisione saggia. Al 61′ gol di Yamal annullato dalla sua posizione di fuorigioco, segnalazione dell’assistente tempestiva. Rischia una sanzione Kounde quando poco prima dell’hydration break colpisce da dietro Alex Baena. Al 76′ incomprensibile il mancato giallo a Yamal su Mbappé: intervento duro e da dietro, la sanzione era doverosa. All’81 scontro tra Unai Simon e Theo Hernandez, il francese colpisce prima il pallone. A 5 minuti dal termine Mbappé colpisce Unai Simon che tergiversa col pallone tra i piedi, fallo di frustrazione e conseguente ammonizione.