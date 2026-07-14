Sassuolo, Muharemovic a un passo dal Leeds: operazione da 40 milioni, con la Juventus pronta a incassare il 50% della cessione

È ormai in fase di definizione il trasferimento di Tarik Muharemovic dal Sassuolo al Leeds. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli dell’operazione, passaggio necessario prima di programmare le visite mediche e completare l’intero iter burocratico. Il difensore bosniaco volerà in Inghilterra per una cifra complessiva di 40 milioni di euro, una valutazione che conferma quanto il club inglese punti sul suo profilo.

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L’affare coinvolge direttamente anche la Juventus, che incasserà la metà dell’importo grazie alla clausola sulla futura rivendita inserita al momento della cessione al Sassuolo. I bianconeri, infatti, avevano mantenuto il 50% della percentuale sulla rivendita, e la maxi operazione con il Leeds garantirà loro un introito di 20 milioni.

A riportare gli ultimi sviluppi è Gianluca Di Marzio sul proprio sito, spiegando come la trattativa sia ormai alle battute finali.

Il Leeds, che ha accelerato nelle ultime ore, punta a chiudere rapidamente per mettere Muharemovic a disposizione dello staff tecnico già nelle prime settimane di lavoro estivo. Per il Sassuolo si tratta di una plusvalenza significativa, mentre la Juventus beneficia di un ritorno economico importante senza dover intervenire direttamente sul mercato.