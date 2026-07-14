Crisi Al-Nassr: stipendi in ritardo, mercato bloccato e l’allarme di Postecoglou. Cosa sta succedendo!

L’Al-Nassr sta vivendo un momento di crisi: stipendi in ritardo e calciomercato bloccato. La ricostruzione

Un’inattesa tempesta finanziaria si abbatte sui campioni dell’Arabia Saudita alla vigilia della nuova stagione. L’Al-Nassr sta infatti attraversando una profonda crisi di liquidità che sta paralizzando la gestione ordinaria del club. Tra le prime e più gravi conseguenze di questa situazione si registrano forti ritardi nel pagamento degli stipendi della prima squadra e un totale congelamento delle trattative in entrata, uno scenario che getta forti ombre sulla preparazione estiva del club di Riad.

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Spogliatoio in ansia: la ricostruzione di Al-Riyadiyah

Secondo quanto svelato dal quotidiano saudita Al-Riyadiyah, la carenza di fondi sta compromettendo l’operatività quotidiana della società. Diversi calciatori della rosa avrebbero percepito soltanto una parte delle mensilità relative allo scorso mese di giugno, con l’amministrazione ancora al lavoro per cercare di saldare le spettanze rimanenti.

Questa problematica, emersa proprio nel bel mezzo del ritiro precampionato, ha generato un clima di forte incertezza e tensione all’interno del gruppo. Si tratta di una frenata sorprendente, soprattutto se si considerano gli ingenti investimenti compiuti dal club negli ultimi anni, inaugurati con lo storico arrivo di Cristiano Ronaldo.

Nessun erede per Brozović: il calciomercato è fermo

Le ripercussioni economiche si stanno riflettendo pesantemente anche sulle strategie di rafforzamento della rosa. Il mercato è completamente bloccato: la dirigenza non ha infatti la disponibilità economica per lanciare l’assalto ai propri obiettivi.

La priorità assoluta dell’area tecnica era quella di individuare un sostituto di caratura internazionale per Marcelo Brozović, che ha salutato ufficialmente il club solo la scorsa settimana. Tuttavia, a causa dell’assenza di risorse fresche, ogni trattativa formale per l’acquisto di un nuovo regista straniero è stata congelata a tempo indeterminato, costringendo lo staff a fare di necessità virtù.

La difficile missione di Postecoglou

Questo scenario rappresenta un ostacolo non da poco per il nuovo allenatore Ange Postecoglou. Il tecnico si trova a dover preparare una stagione estremamente logorante, che vedrà l’Al-Nassr impegnato su ben quattro fronti competitivi:

La Saudi Pro League

La King’s Cup

La Saudi Super Cup

La prestigiosa AFC Champions League Elite

Senza una rapida iniezione di capitali per ripristinare la stabilità finanziaria e sbloccare la campagna acquisti, il club rischia di presentarsi ai nastri di partenza con una rosa corta e priva dei ricambi necessari, mentre le dirette concorrenti continuano a puntellare i propri organici. La dirigenza è ora chiamata a una vera e propria corsa contro il tempo per risolvere l’impasse e difendere i titoli conquistati sul campo.