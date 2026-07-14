Dal nodo portiere alla suggestione Brahim Diaz, fino alle manovre in difesa per Lucumí

La Juventus si muove su due binari paralleli: la preparazione sul campo di Luciano Spalletti e le tortuose vie del calciomercato gestite da Giovanni Carnevali e Ricky Massara. Il diktat della proprietà è chiaro, come scrive Tuttosport oggi: risanare i conti e puntellare la rosa seguendo la regola del “prima vendere e poi comprare”. Esistono tuttavia delle eccezioni per ruoli chiave come il portiere e il centravanti, ritenuti priorità assolute dal tecnico.Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno



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La caccia al numero uno e l’enigma del centravanti

Per la porta, il grande sogno resta Emiliano Dibu Martinez, ma l’Aston Villa non abbassa le pretese e la Juventus frena all’idea di sborsare cifre importanti per un portiere che compirà 34 anni a settembre. Le piste alternative portano al giapponese Suzuki e a Vicario, con Alisson che rimane sullo sfondo.

In attacco, la trattativa con il PSG per Kolo Muani si preannuncia complessa e onerosa. Pellegrino del Parma rappresenta un ottimo innesto per completare il reparto, ma non è un’alternativa diretta al francese. Tutto potrebbe cambiare se si riaprisse la pista per il ritorno di Dusan Vlahovic (il quale ha momentaneamente congelato una ricca offerta del Besiktas da 8 milioni di euro a stagione più bonus alla firma). Inoltre, qualora la dirigenza riuscisse a cedere Lois Openda (destinazione Premier o prestito in Francia) e Jonathan David (accostato al Paris FC), potrebbe decollare l’arrivo del norvegese Alexander Sørloth.

La difesa si ridisegna: obiettivo Lucumí e il caso Muharemovic

Nel reparto arretrato, la priorità è l’acquisto di un difensore centrale sinistro:

Jhon Lucumí: il colombiano del Bologna è il prescelto. La Juventus attende la scadenza a metà luglio della sua clausola rescissoria da 28 milioni di euro per negoziare a cifre inferiori, nonostante la forte concorrenza di Inter e club di Premier League acuitasi dopo le sue ottime prestazioni al Mondiale.

il colombiano del Bologna è il prescelto. La Juventus attende la scadenza a metà luglio della sua clausola rescissoria da 28 milioni di euro per negoziare a cifre inferiori, nonostante la forte concorrenza di Inter e club di Premier League acuitasi dopo le sue ottime prestazioni al Mondiale. Tarik Muharemovic: la Juventus ha cambiato strategia. Il difensore, vicinissimo ai bianconeri, è ora sempre più indirizzato verso la Premier League. Un’operazione gradita alla Juve, che incasserebbe il 50% sulla rivendita dal Sassuolo.

la Juventus ha cambiato strategia. Il difensore, vicinissimo ai bianconeri, è ora sempre più indirizzato verso la Premier League. Un’operazione gradita alla Juve, che incasserebbe il 50% sulla rivendita dal Sassuolo. John Stones: rimane vivo l’interesse per il centrale inglese, attualmente svincolato.

I colpi a parametro zero a centrocampo

La dirigenza monitora con attenzione anche la situazione degli svincolati a centrocampo. Continuano i dialoghi con gli entourage di Franck Kessié e Leon Goretzka, sebbene le eccessive richieste economiche dei giocatori rallentino le trattative. Il preferito sulla trequarti resta Brahim Diaz, anche se lo spagnolo è intenzionato a rimanere al Real Madrid o ad accasarsi in un club che disputi la Champions League.