Mancini prossimo ct dell’Italia? L’ex allenatore azzurro glissa: «Chiedete a Malagò»

Roberto Mancini prossimo ct dell’Italia? Le parole del tecnico alla Partita del Cuore e la risposta chiamando in causa Malagò

Roberto Mancini resta uno dei nomi più discussi per la panchina della Nazionale italiana. L’ex commissario tecnico azzurro, accostato nelle ultime settimane al possibile ritorno alla guida dell’Italia, ha parlato ai microfoni dell’ANSA a margine della Partita del Cuore, in corso all’Aquila.

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Interpellato sull’ipotesi di una sua nuova nomina da parte del presidente della FIGC Giovanni Malagò, Mancini ha preferito non sbilanciarsi, rimandando ogni valutazione proprio al numero uno federale.

«Io ct? Chiedete a Malagò. Non ne ho idea, c’è Malagò, chiedete a lui».

Una risposta breve, ma destinata ad alimentare ulteriormente il dibattito attorno alla scelta del prossimo commissario tecnico dell’Italia. La Federazione è infatti chiamata a individuare il profilo giusto per aprire il nuovo ciclo azzurro, dopo giorni di riflessioni e contatti con diversi candidati.

Mancini ct Italia, Malagò presente all’Aquila

La presenza dello stesso Malagò all’Aquila ha reso ancora più interessante il contesto. Il presidente della Federcalcio ha dato il calcio d’inizio alla gara benefica, che vede proprio Mancini nel ruolo di allenatore della formazione composta da cantanti e giornalisti.

Un incrocio che inevitabilmente ha acceso le curiosità sul futuro della panchina azzurra. Mancini, dal canto suo, ha scelto una linea prudente, evitando dichiarazioni definitive e lasciando aperto ogni scenario.

Mancini ct Italia, il futuro della Nazionale resta aperto

Il nome di Roberto Mancini resta tra quelli valutati per il nuovo corso della Nazionale. La sua esperienza, il precedente percorso culminato con la vittoria dell’Europeo e la conoscenza dell’ambiente azzurro lo rendono un profilo naturalmente centrale nelle discussioni.

La decisione, però, non è ancora arrivata. Sarà la FIGC, con Malagò e la nuova area tecnica, a definire la scelta finale nei prossimi giorni.

Mancini e il pronostico sui Mondiali

Nel corso dell’evento, Mancini ha parlato anche dei Mondiali, sbilanciandosi sulla possibile vincitrice del torneo.

«Li vincerà l’Inghilterra».

Una previsione netta da parte dell’ex ct, mentre il suo nome continua a restare al centro del dibattito sul futuro della panchina dell’Italia.