Rob Dieperink morto a 38 anni, tragedia nel mondo arbitrale olandese: avrebbe dovuto fare i Mondiali prima dell’arresto

Addio a Rob Dieperink, l’arbitro olandese trovato senza vita a Borculo: indagini in corso. Mondo sportivo sotto shock, cos’è successo

Una notizia drammatica scuote il mondo del calcio internazionale. Rob Dieperink, arbitro olandese di 38 anni e fischietto con esperienza internazionale, è stato trovato morto nelle scorse ore nella sua città natale, Borculo, in Olanda.

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Le circostanze del decesso sono ancora in fase di accertamento. Secondo quanto emerso, la polizia dei Paesi Bassi sta indagando per chiarire le cause della morte, ma al momento avrebbe escluso il coinvolgimento di altre persone.

La scomparsa di Dieperink arriva a pochi mesi da una vicenda di cronaca che aveva segnato profondamente la sua carriera recente. L’arbitro era infatti stato escluso dalla lista degli ufficiali di gara per i Mondiali, competizione alla quale avrebbe dovuto partecipare.

Rob Dieperink, la vicenda giudiziaria archiviata

Lo scorso aprile Dieperink era stato arrestato dalla polizia inglese durante un soggiorno a Londra, dove si trovava per svolgere il ruolo di addetto VAR in occasione della sfida di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina, valida per l’andata dei quarti di finale.

L’accusa contestata riguardava una presunta violenza sessuale su minore. La vicenda, tuttavia, era stata successivamente archiviata per mancanza di prove, con il ritiro delle accuse nei confronti dell’arbitro olandese.

Nonostante l’archiviazione del caso, l’episodio aveva avuto conseguenze sulla sua carriera internazionale, portando alla mancata partecipazione ai Mondiali.

Rob Dieperink, il cordoglio della KNVB

La KNVB, la Federcalcio olandese, ha espresso il proprio dolore attraverso una nota ufficiale, ricordando il valore professionale e umano di Dieperink.

«Siamo rimasti sconvolti e profondamente addolorati per la morte di Rob Dieperink. Con Rob perdiamo un arbitro molto apprezzato, ma soprattutto un collega gentile e coinvolto. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli erano cari. A loro auguriamo molta forza e coraggio per elaborare questa grande perdita».

Parole che raccontano lo sgomento dell’ambiente arbitrale olandese per una morte improvvisa e ancora da chiarire nei suoi contorni.

Rob Dieperink, una carriera internazionale interrotta

Dieperink era considerato un arbitro di esperienza, con un profilo cresciuto nel tempo fino a raggiungere incarichi internazionali. Il suo ruolo come ufficiale VAR lo aveva portato anche in contesti europei di alto livello, confermandolo tra i nomi più stimati del movimento arbitrale olandese.

Ora l’attenzione resta concentrata sugli accertamenti delle autorità competenti, chiamate a fare chiarezza sulle cause della morte. Nel frattempo, il calcio olandese e internazionale si stringe attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Rob Dieperink, scomparso a soli 38 anni.