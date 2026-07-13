Roma, Dybala firma il rinnovo: la Joya resta in giallorosso con un nuovo contratto fino al 2027. Tutti i dettagli dell’accordo

Dopo settimane di trattativa, è arrivata la fumata bianca: Paulo Dybala ha firmato il rinnovo con la Roma. In mattinata l’agente Carlos Novel si è presentato a Trigoria per definire gli ultimi dettagli e procedere alla formalizzazione dell’accordo, senza alcun intoppo. Il precedente contratto dell’argentino era scaduto lo scorso 30 giugno.

Il nuovo accordo è annualizzato, con scadenza fissata al 30 giugno 2027, senza opzioni per ulteriori prolungamenti. La Joya percepirà poco meno di 3 milioni di euro più bonus, una struttura economica che riflette la volontà comune di proseguire insieme senza appesantire il monte ingaggi.

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Dybala e la Roma: un matrimonio che continua

Il legame tra Dybala e la Roma, iniziato nell’estate 2022 dopo la fine del contratto con la Juventus, prosegue dunque con convinzione. Arrivato a parametro zero, l’argentino è diventato rapidamente un punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra.

In 140 presenze in giallorosso ha messo a referto 45 gol e 30 assist, numeri che certificano il suo impatto e la sua centralità nel progetto. Il rinnovo consolida un rapporto che la società considera strategico per il presente e per la crescita del gruppo.