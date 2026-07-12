Thiaw esonerato dal Senegal. Sorpresa per il nuovo ct, potrebbe essere un ex tecnico della Serie A!

Thiaw non è più il ct del Senegal, il suo sostituto sulla panchina della Nazionale potrebbe essere un ex Serie A

Il panorama del calcio internazionale e africano registra un importante scossone sulla panchina del Senegal, con l’addio ufficiale del commissario tecnico Pape Thiaw. La drastica decisione è stata assunta formalmente dalla Federazione calcistica nazionale subito dopo la cocente e prematura eliminazione subita per mano del Belgio durante la sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali. I vertici del Paese africano hanno infatti annunciato l’apertura immediata di tutte le pratiche burocratiche necessarie a ottenere la risoluzione del contratto sia dell’allenatore capo sia dell’intero staff di collaboratori al suo seguito. Nel frattempo, i principali organi di informazione locali hanno già iniziato a tracciare le linee guida per il futuro della selezione, indicando nel profilo di Patrick Vieira il candidato forte per assumere la guida della squadra e gestire il nuovo corso tecnico.

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Il comunicato della Federazione e l’addio dello staff tecnico

La fine dell’avventura di Thiaw giunge come conseguenza inevitabile del duro verdetto emerso dal terreno di gioco nell’ultimo scontro a eliminazione diretta. La sconfitta patita contro la selezione belga ha convinto i massimi dirigenti federali a interrompere bruscamente il percorso intrapreso, optando per un azzeramento totale e immediato della guida tecnica. I passaggi formali volti a sancire la separazione legale tra le parti sono già entrati nella loro fase pienamente operativa, decretando in modo definitivo e ufficiale la conclusione del rapporto lavorativo.

Il provvedimento adottato non lascerà spazio a mezze misure, dal momento che la scelta di interrompere i contratti andrà a colpire anche ogni singolo componente dell’organigramma tecnico che ha sostenuto il commissario tecnico in questo cammino. La Federazione azzera di fatto la vecchia gestione per fare spazio a nuove idee e iniziare una profonda ristrutturazione interna dell’ambiente in vista delle future scadenze sportive.

Rumors sul successore: la stampa locale punta su Patrick Vieira

Con la separazione da Thiaw ormai formalizzata e messa definitivamente agli atti, l’intero movimento calcistico si interroga su chi sarà l’uomo incaricato di prendere in mano le redini della nazionale. Secondo quanto emerge dai media senegalesi, le attenzioni dei vertici istituzionali si starebbero concentrando su una figura di grande carisma e dall’indiscusso spessore internazionale.

In tal senso, il nome di Patrick Vieira è balzato immediatamente in cima alla lista delle preferenze, venendo considerato dai giornalisti come il sostituto ideale per raccogliere un’eredità calcistica complessa ma indubbiamente ricca di potenziale umano e tecnico. L’ex leggendario centrocampista, nato proprio a Dakar nel 1976 prima di trasferirsi in Francia, vanta un legame biologico e culturale indissolubile con il Paese della Téranga. Campione del Mondo nel 1998 da calciatore con i transalpini, ha successivamente costruito una solida carriera da allenatore sulle panchine di mezza Europa, guidando club di prima fascia come il Nizza e lo Strasburgo in Ligue 1, il Crystal Palace in Premier League e il New York City in MLS.

La sua straordinaria figura carismatica e la profonda conoscenza del calcio europeo, palcoscenico in cui militano quasi tutti i calciatori della selezione africana, sono elementi considerati fondamentali dai media senegalesi per gestire uno spogliatoio ricco di top player. Vieira predilige un sistema di gioco moderno e aggressivo, ideale per valorizzare la straripante forza fisica dei calciatori senegalesi. La dirigenza di Dakar intende stringere i tempi nei prossimi giorni per avviare i primi colloqui ufficiali e formalizzare il nuovo accordo strategico.