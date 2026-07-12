Chi è Doekhi, l’ultima idea a parametro zero per la difesa della Lazio: primi contatti con l’ex Union Berlino

Lazio su Danilho Doekhi, idea a parametro zero per la difesa: chi è l’ex Union Berlino sondato dai biancocelesti. L’analisi sul giocatore

La Lazio guarda al mercato dei difensori e valuta un’occasione a parametro zero. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club biancoceleste ha avviato i primi contatti per Danilho Doekhi, difensore centrale olandese attualmente svincolato dopo l’esperienza con l’Union Berlino.

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Il classe 1998 è finito nella lista della società capitolina come possibile rinforzo per il reparto arretrato. La sua situazione contrattuale lo rende un profilo interessante: arriverebbe senza costi di cartellino, pur avendo già esperienza in campionati competitivi e in contesti europei.

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Doekhi rappresenta un’opzione fisica, pronta e matura, ideale per una squadra alla ricerca di un centrale affidabile, forte nei duelli e capace di garantire rendimento immediato.

Doekhi Lazio, carriera e percorso del difensore

Danilho Raimundo Doekhi è nato a Rotterdam il 30 giugno 1998. Difensore centrale destro naturale, è alto 1,90 metri e pesa circa 86 chili. Il suo percorso è iniziato in Olanda, dove ha mosso i primi passi nei settori giovanili prima di entrare nell’orbita dell’Ajax.

La vera crescita è arrivata però al Vitesse, club nel quale ha trovato continuità, responsabilità e centralità. In Olanda è diventato titolare stabile, arrivando anche a indossare la fascia da capitano. Nel 2022 è passato all’Union Berlino, iniziando una nuova fase della carriera in Bundesliga.

Con il club tedesco si è imposto come uno dei riferimenti della linea difensiva, accumulando minutaggio, esperienza internazionale e anche un buon contributo offensivo. Nell’ultima stagione ha chiuso con 5 gol, dato significativo per un centrale, confermando la sua pericolosità sulle palle inattive.

Doekhi Lazio, caratteristiche tecniche e fisiche

Doekhi è un difensore centrale moderno, forte fisicamente ma non statico. La sua qualità principale è la capacità di unire struttura, aggressività difensiva e buona presenza nell’area avversaria. È un centrale abituato al duello, ma anche alla lettura delle traiettorie e alla gestione delle marcature preventive.

Non va considerato un regista arretrato puro, ma ha una pulizia sufficiente per partecipare alla prima costruzione senza ricorrere sempre al lancio lungo. Il suo rendimento cresce soprattutto in una linea organizzata, con compiti chiari e coperture preventive.

Dal punto di vista fisico, i 190 centimetri lo rendono molto competitivo nei contrasti e sulle palle alte. Ha buona massa, discreta mobilità per la stazza e grande impatto dentro l’area. Può invece soffrire maggiormente se costretto a difendere campo aperto contro avversari molto rapidi.

Doekhi Lazio, che tipo di operazione sarebbe

Per la Lazio, Doekhi sarebbe un’operazione intelligente e sostenibile. Il parametro zero permette di abbassare l’investimento iniziale, pur inserendo in rosa un difensore nel pieno della maturità calcistica.

Non sarebbe un profilo da formare da zero, ma un centrale già pronto, con esperienza in Eredivisie, Bundesliga e competizioni europee. In una squadra strutturata, potrebbe diventare un innesto utile fin da subito, soprattutto per aumentare fisicità, leadership e pericolosità sui calci piazzati.