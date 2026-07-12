Lautaro trascina l’Argentina in semifinale: «Questa Nazionale ha sempre qualcosa in più»

L’Argentina vola tra le prime quattro del Mondiale dopo aver battuto la Svizzera ai quarti di finale: queste le parole di Lautaro Martinez

L’Argentina è tra le quattro migliori squadre del Mondiale 2026. L’Albiceleste ha superato la Svizzera con il risultato di 3-1 e ha conquistato l’accesso alla semifinale, confermando ancora una volta solidità, maturità e capacità di gestire i momenti più complessi della partita.

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Tra i protagonisti della serata c’è stato Lautaro Martinez, autore del gol del definitivo 3-1. L’attaccante dell’Inter ha sottolineato la forza mentale della squadra, capace di restare dentro la gara anche quando la Svizzera ha provato a complicare i piani della nazionale campione in carica.

AMBIZIONE – «Vogliamo ripeterci. Non ci stancheremo mai di dirlo. Questa Nazionale ha sempre qualcosa in più. Anche quando siamo andati in difficoltà siamo rimasti dentro la partita, senza perdere la pazienza. Alla fine sono arrivati i gol che ci hanno portato in semifinale».

Lautaro Argentina, i progressi dopo gli ottavi

Lautaro ha poi evidenziato i miglioramenti dell’Argentina rispetto alla gara degli ottavi di finale contro l’Egitto, soprattutto nella gestione del pallone e delle transizioni difensive.

CRESCITA – «Contro l’Egitto avevamo perso alcuni palloni pericolosi e loro ci avevano colpito in contropiede. Oggi siamo migliorati sotto questo aspetto e siamo tornati a segnare anche su calcio piazzato, una situazione che prepariamo molto in allenamento».

Una vittoria costruita quindi anche sui dettagli, con la squadra di Lionel Scaloni capace di ritrovare efficacia sulle palle inattive e maggiore equilibrio nella gestione dei momenti della partita.

Lautaro Argentina, orgoglio e dedica dopo il gol

Il capitano dell’Inter ha espresso tutta la propria soddisfazione per il cammino della Seleccion, arrivata ancora una volta nel ristretto gruppo delle migliori nazionali del mondo.

ORGOGLIO – «Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, di questa squadra e di questo Paese. Ancora una volta abbiamo portato l’Argentina tra le quattro migliori Nazionali del mondo».

Poi, con il sorriso, Lautaro ha commentato anche il gol che ha chiuso definitivamente la sfida contro la Svizzera, condividendo idealmente la gioia con la sua famiglia presente in tribuna.

GOL – «Immagino che mia madre e mia moglie, che erano in tribuna, stessero pensando: ‘Basta così!’. Sono davvero felice di aver segnato e di aver condiviso questo momento con tutti».

Lautaro difende Scaloni: «Sappiamo perfettamente cosa stiamo facendo»

Nel post partita, Lautaro Martinez ha anche difeso con decisione Lionel Scaloni, rispondendo alle critiche rivolte al commissario tecnico sul piano tattico della nazionale argentina.

SCALONI – «C’è chi dice che Scaloni non abbia un sistema tattico ben definito, ma noi sappiamo perfettamente cosa stiamo facendo. Abbiamo piena fiducia nel suo piano di gioco perché funziona».

L’attaccante ha poi sottolineato come le difficoltà create agli avversari siano la dimostrazione più evidente del lavoro svolto dallo staff tecnico.

CRITICHE – «La cosa divertente è che c’è chi continua a criticarlo, mentre ogni squadra che affrontiamo passa giorni a cercare di capire come fermarci. Questo dice tutto sul lavoro che lui e il suo staff stanno facendo».

Infine, Lautaro ha chiuso con un messaggio di pieno sostegno al tecnico campione del mondo.

FIDUCIA – «Scaloni non deve più dimostrare nulla. Ha costruito una squadra unita, con un’identità precisa e uno stile di gioco che porta risultati. Noi continueremo a seguirlo perché crediamo totalmente nel suo lavoro e in quello del suo staff».

L’Argentina guarda ora alla semifinale con fiducia e consapevolezza. Con un gruppo compatto, un’identità forte e un Lautaro Martinez sempre più decisivo, l’obiettivo è chiaro: provare a difendere il titolo mondiale fino in fondo.