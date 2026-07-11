Arthur alla Atta Fiorentina, ora è ufficiale: colpo da 32 milioni per il centrocampo viola! Il comunicato

Arthur Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva l’ufficialità del nuovo rinforzo arrivato dall’Udinese per il centrocampo

Arthur Atta è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista francese classe 2003 arriva dall’Udinese a titolo definitivo, al termine di un’operazione condotta sottotraccia dal direttore sportivo viola Fabio Paratici e chiusa con un blitz nella notte tra l’8 e il 9 luglio.

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Un colpo importante per la squadra di Fabio Grosso, che potrà contare su una delle mezzali più tecniche e interessanti dell’ultimo campionato di Serie A. Atta porta qualità, fisicità, inserimenti e capacità di incidere negli ultimi metri, caratteristiche che lo hanno reso uno dei profili più seguiti del mercato.

Arthur Atta Fiorentina, il comunicato ufficiale

La Fiorentina ha annunciato l’arrivo del centrocampista con una nota ufficiale:

«ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta dall’ Udinese Calcio.

Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’ Udinese, anche la maglia del Metz.

Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist».

Numeri significativi per un centrocampista giovane ma già abituato al livello del campionato italiano. Nella scorsa stagione, Atta si è imposto come una mezzala moderna, capace di unire tecnica, corsa e partecipazione offensiva.

Arthur Atta Fiorentina, cifre e dettagli dell’affare

L’accordo tra Fiorentina e Udinese è stato definito su basi economiche molto importanti. L’operazione prevede una parte fissa da 27 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 5 milioni di bonus legati al rendimento del giocatore e agli obiettivi stagionali.

Nel contratto tra i due club è stata inserita anche una clausola che garantirà all’Udinese il 30% sulla futura rivendita del calciatore. Per Atta, invece, è pronto un accordo a lungo termine: il centrocampista firmerà un quinquennale fino al 2031 da 1,5 milioni di euro a stagione.

La Fiorentina si assicura così un investimento di alto profilo per il presente e per il futuro, affidando a Grosso un rinforzo destinato a diventare centrale nel nuovo progetto viola.