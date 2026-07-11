Norvegia Inghilterra, Tuchel sorride: recuperati questi due big in vista dei quarti dei Mondiali. Le possibili scelte di formazione

Norvegia Inghilterra, le possibili scelte di Thomas Tuchel per il match dei quarti di finale dei Mondiali 2026

Arrivano ottime notizie dal ritiro dell’Inghilterra a poche ore da uno degli appuntamenti più delicati dell’intero Mondiale. Questa sera, alle ore 23:00 italiane, la nazionale guidata da Thomas Tuchel scenderà in campo nella cornice di Miami per affrontare la Norvegia, in un match da dentro o fuori che non ammette passi falsi. A rasserenare l’ambiente inglese ci ha pensato l’ultimo bollettino medico: l’infermeria si sta progressivamente svuotando, restituendo al commissario tecnico elementi di assoluto spessore internazionale.

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L’allenamento a Miami: Rice e Guehi tornano in gruppo

Come riportato da Sky Sport, Declan Rice e Marc Guehi hanno regolarmente preso parte all’intera sessione di allenamento con il gruppo. I due calciatori hanno confermato i netti progressi fisici degli ultimi giorni, mettendosi definitivamente alle spalle i rispettivi acciacchi che ne avevano messo in dubbio la disponibilità. Entrambi tornano quindi arruolabili a tutti gli effetti e, spinti da una grande determinazione, puntano senza mezzi termini a conquistare una maglia da titolare nell’undici di partenza.

I sorrisi per lo staff tecnico non finiscono qui, viste le novità positive riguardanti il reparto arretrato e in particolare Reece James. Il forte terzino in forza al Chelsea ha ripreso a lavorare insieme ai compagni, superando lo stop muscolare accusato durante la fase a gironi nella complessa partita contro il Ghana. Nonostante l’ottimismo, Tuchel e lo staff medico preferiscono gestire il rientro del giocatore con estrema cautela: salvo clamorosi cambi di programma dell’ultimo minuto, il laterale destro non dovrebbe partire dal primo minuto. Si accomoderà quasi certamente in panchina, rappresentando comunque un’eccellente arma da sganciare a gara in corso. L’allenatore tedesco può comunque tirare un profondo sospiro di sollievo, potendo fare affidamento su una rosa ampia e competitiva per la fase finale e più calda della competizione.

La tattica di Tuchel: arginare l’uragano Haaland

Questi recuperi eccellenti permettono all’Inghilterra di approcciare la sfida contro la selezione scandinava con rinnovate certezze, specialmente in una fase in cui la minima cura del dettaglio fa la differenza tra la qualificazione e la dolorosa eliminazione.

Il rientro di Declan Rice risulta vitale: il fuoriclasse, numero 41 dell’Arsenal, è il vero equilibratore della manovra britannica. La sua capacità di unire una feroce intensità in fase di interdizione a un’altissima qualità nel palleggio ne fa una pedina tattica difficilissima da sostituire per i Tre Leoni.

Altrettanto decisivo sarà l’apporto in retroguardia di Marc Guehi. Il difensore centrale sarà chiamato a guidare la linea a protezione della porta in una sfida al limite della perfezione. Avrà infatti un compito tanto arduo quanto speciale: sfruttare la profonda conoscenza tecnica e i segreti di Erling Haaland, suo compagno di club al Manchester City, per tentare di disinnescare sul nascere la principale e più devastante minaccia dell’attacco norvegese.