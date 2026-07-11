Caos Zaniolo, diserta i primi allenamenti del ritiro dell’Udinese! Intanto offerta ufficiale per Vojvoda, la risposta del Como!

Zaniolo ha diserato i primi allenamenti del ritiro dell’Udinese! Offerta ufficiale per Vojvoda con il Como che ha risposto così

L’estate dell’Udinese si accende improvvisamente, ma non per ragioni legate ai grandi sorrisi del pre-campionato. Al centro della bufera c’è infatti il futuro di Nicolò Zaniolo: dopo il riscatto formale dal Galatasaray, la permanenza in Friuli del fantasista è tornata prepotentemente in forte dubbio. Nonostante un’annata trascorsa in bianconero che sembrava aver sancito la pace definitiva, il rapporto tra il giocatore e la dirigenza sta vivendo ore di forte turbolenza a causa di un accordo contrattuale che stenta a decollare.

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Il caso Zaniolo: assenza al Bruseschi e cifre della discordia

La spia dell’allarme è scattata quando Zaniolo non si è presentato ai primi appuntamenti per i test fisici preliminari presso il centro sportivo Bruseschi. Un’assenza pesante, che anticipa il ritiro ufficiale della squadra previsto per lunedì a Udine, prima del programmato trasferimento in Austria.

Dietro al forfait ci sarebbe una profonda insoddisfazione di natura economica. Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, l’ultima proposta della dirigenza friulana si attesta su 1,5 milioni di euro a stagione più 300mila euro di bonus. Una riduzione drastica rispetto ai 2,7 milioni di euro netti che il calciatore percepiva in Turchia dal Galatasaray. Zaniolo non è soddisfatto delle nuove cifre, la firma non è ancora arrivata e la permanenza in vista della prossima stagione rimane congelata.

Emergenza trequarti per Runjaic: tegola Chakvetadze e l’addio ad Atta

Le brutte notizie per il tecnico Kosta Runjaic non si fermano qui e costringono l’Udinese a fare i conti con una vera e propria emergenza nel reparto di creatività. Oltre al rebus Zaniolo, i friulani perdono per un lungo periodo Giorgi Chakvetadze. Il centrocampista offensivo georgiano, appena prelevato dal Watford, ha rimediato un serio problema fisico durante i primi allenamenti e rischia uno stop tutt’altro che breve.

La contemporanea assenza dei due potenziali numeri dieci priva l’allenatore di soluzioni vitali, specialmente dopo la dolorosa ma remunerativa partenza di Arthur Atta, ceduto alla Fiorentina per una cifra monstre di 27 milioni di euro più 5 milioni di bonus (e il 30% sulla futura rivendita).

Mercato in entrata: assalto a Vojvoda, c’è il no del Como

Per correre ai ripari e puntellare le corsie esterne, la dirigenza ha virato con decisione su Mergim Vojvoda. L’Udinese – secondo Sky – ha già presentato una prima offerta ufficiale da un milione di euro per il cartellino dell’esterno, ma il Como ha prontamente respinto la proposta, giudicandola troppo bassa. I friulani restano comunque in forte pressing, potendo contare sul gradimento del giocatore, al quale è già stato offerto un contratto triennale da circa 1,1 milioni netti a stagione.