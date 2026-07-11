Calciomercato Fiorentina, colpo in arrivo: accelerata decisiva per Oso del Siviglia! Chi è il nuovo acquisto viola

Calciomercato Fiorentina, Oso del Siviglia si avvicina ai viola! Chi è, la sua storia e le sue caratteristiche tecniche

La Fiorentina rompe gli indugi e si lancia con decisione sul mercato internazionale per blindare la propria corsia mancina. Secondo quanto riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il club viola ha impresso un’accelerata che potrebbe rivelarsi fondamentale per l’acquisto di Joaquin Martinez Gauna, calcisticamente noto con il soprannome di Oso. Il giovane terzino sinistro di proprietà del Siviglia è rimasto costantemente nei radar degli uomini di mercato toscani nel corso delle ultime settimane, e adesso la trattativa sembra essere entrata nella sua fase caldissima.

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Trattativa alle battute finali: le cifre dell’accordo con il Siviglia

Dalla Spagna giungono indiscrezioni importanti che parlano addirittura di una firma a un passo. Prima di poter festeggiare la formale fumata bianca, la dirigenza gigliata dovrà tuttavia superare in via definitiva la concorrenza dei francesi dello Strasburgo, una minaccia che comunque non appare insormontabile. La certezza assoluta è che il laterale sia inserito nella lista dei partenti del club andaluso. Il Siviglia si trova infatti nella stringente necessità di vendere per far cassa e far respirare il proprio bilancio (una situazione analoga a quella che vede Akor Adams nel mirino del Venezia).

La valutazione complessiva del cartellino oscilla fra i 10 e i 15 milioni di euro, ma la sensazione diffusa è che l’intesa totale tra i due club possa essere trovata a quota 12 milioni di euro. I tempi dell’operazione si preannunciano molto rapidi: il sodalizio spagnolo ha già bloccato e tesserato il sostituto naturale di Oso, ovvero Juan Iglesias del Getafe. L’affare potrebbe dunque giungere alla conclusione definitiva già nel corso di questo fine settimana o, al più tardi, nei primi giorni della prossima settimana.

Chi è “Oso” Martinez Gauna: caratteristiche tecniche del classe 2003

Joaquin Martinez Gauna rappresenta l’identikit perfetto del laterale moderno. Nato originariamente come esterno d’attacco avanzato, ha progressivamente arretrato il proprio raggio d’azione sulla linea dei difensori, senza però smarrire la sua spiccata spinta offensiva. Nel corso dell’ultima stagione con la maglia del Siviglia, il calciatore ha collezionato ben 30 presenze totali tra campionato e coppe, impreziosite da 2 gol e 3 assist.

I suoi ampi margini di miglioramento, uniti a una notevole freschezza atletica, lo rendono uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo dei terzini sinistri. La Fiorentina apprezza il ragazzo sia per le sue doti tecniche sia per i parametri anagrafici, considerandolo ideale per il progetto tecnico. Se l’operazione dovesse andare in porto secondo i piani, il classe 2003 diventerebbe ufficialmente il quarto acquisto della campagna acquisti estiva dei viola, andando ad aggiungersi ai già ufficializzati Viery, Dragusin e Atta.