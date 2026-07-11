Rabiot svela: «Non ho ancora parlato con Amorim». Ma la madre Veronique apre alla permanenza in rossonero

Il Milan di Ruben Amorim riparte da Adrien Rabiot. Il centrocampista, impegnato con la Francia al Mondiale, è stato intercettato dalla Rai all’esterno del ritiro della nazionale di Didier Deschamps.

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Al classe 1995, titolare dei Bleus e protagonista di un torneo fin qui molto positivo, è stato chiesto se il nuovo tecnico rossonero lo avesse contattato anche negli ultimi giorni. La risposta è stata breve ma significativa: «Parleremo più avanti…». Un modo elegante per ribadire che, almeno fino alla semifinale contro la Spagna in programma martedì all’AT&T Stadium di Arlington, la sua attenzione è totalmente rivolta alla nazionale.

Accanto a lui era presente anche la madre‑agente Veronique Rabiot, da sempre molto attenta a gestire gli interessi del figlio. Pur non rilasciando dichiarazioni, avrebbe lasciato intendere – secondo quanto riportato dall’inviata Rai – che vede il futuro del centrocampista ancora in maglia rossonera. Una volta concluso il Mondiale, Rabiot tornerà a confrontarsi con Amorim, che lo considera un elemento centrale per il suo progetto tecnico.

Nelle scorse settimane il nome del francese era stato accostato anche al Napoli di Massimiliano Allegri, grande estimatore del giocatore. Tuttavia, senza la cessione di Frank Anguissa, gli azzurri non hanno margini per nuovi innesti a centrocampo.

Il Milan resta dunque in pole, forte della volontà del tecnico e delle sensazioni filtrate dall’entourage del giocatore. Il dialogo riprenderà dopo il Mondiale, quando Rabiot potrà finalmente concentrarsi sul suo futuro e sul ruolo che Amorim vuole affidargli nel nuovo corso rossonero.