Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calcio Estero

Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Embolo sblocca Qatar-Svizzera

mauro.pioli

Published

46 minuti ago

on

By

Mondiali trofeo

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo

risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE.

Risultati Mondiali 2026: 1ª giornata

11 GIUGNO

Ore 21:00 – Messico-Sudafrica (Gruppo A) 2-0 (9’ Quinonez, 67’ Jimenez)

12 GIUGNO

Ore 4:00 – Corea del Sud-Repubblica Ceca (Gruppo A) 2-1 (59′ Krejci, 67′ In-beom, 80′ Hyeon-gyu)

Ore 21:00 – Canada-Bosnia (Gruppo B) 1-1 (21′ Lukic, 78′ Larin)

13 GIUGNO

Ore 3:00 – Usa-Paraguay (Gruppo D) 4-1 (7′ aut. Bobadilla, 31′ Balogun, 45+5′ Balogun, 73′ Mauricio, 90+8′ Reyna)

Ore 21:00 – Qatar-Svizzera (Gruppo B) 0-1 LIVE (17′ Embolo rig.)

14 GIUGNO

Ore 00:00 – Brasile-Marocco (Gruppo C)

Ore 3:00 – Haiti-Scozia (Gruppo C)

Ore 6:00 – Australia-Turchia (Gruppo D)

Ore 19:00 – Germania-Curacao (Gruppo E)

Ore 22:00 – Olanda-Giappone (Gruppo F)

15 GIUGNO

Ore 1:00 – Costa d’Avorio-Ecuador (Gruppo E)

Ore 4:00 – Svezia-Tunisia (Gruppo F)

Ore 18:00 – Spagna-Capo Verde (Gruppo H)

Ore 21:00 – Belgio-Egitto (Gruppo G)

16 GIUGNO

Ore 00:00 – Arabia Saudita-Uruguay (Gruppo H)

Ore 3:00 – Iran-Nuova Zelanda (Gruppo G)

Ore 21:00 – Francia-Senegal (Gruppo I)

17 GIUGNO

Ore 00:00 – Iraq-Norvegia (Gruppo I)

Ore 3:00 – Argentina-Algeria (Gruppo J)

Ore 6:00 – Austria-Giordania (Gruppo J)

Ore 19:00 – Portogallo-RD Congo (Gruppo K)

Ore 22:00 – Inghilterra-Croazia (Gruppo L)

18 GIUGNO

Ore 1:00 – Ghana-Panama (Gruppo L)

Ore 4:00 – Uzbekistan-Colombia (Gruppo K)

Ore 18:00 – Repubblica Ceca-Sudafrica (Gruppo A)

Ore 21:00 – Svizzera-Bosnia (Gruppo B)

Classifica Mondiali 2026

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E: Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador

Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×