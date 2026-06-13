Calcio Estero
Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Embolo sblocca Qatar-Svizzera
Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo
I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE.
Risultati Mondiali 2026: 1ª giornata
11 GIUGNO
Ore 21:00 – Messico-Sudafrica (Gruppo A) 2-0 (9’ Quinonez, 67’ Jimenez)
12 GIUGNO
Ore 4:00 – Corea del Sud-Repubblica Ceca (Gruppo A) 2-1 (59′ Krejci, 67′ In-beom, 80′ Hyeon-gyu)
Ore 21:00 – Canada-Bosnia (Gruppo B) 1-1 (21′ Lukic, 78′ Larin)
13 GIUGNO
Ore 3:00 – Usa-Paraguay (Gruppo D) 4-1 (7′ aut. Bobadilla, 31′ Balogun, 45+5′ Balogun, 73′ Mauricio, 90+8′ Reyna)
Ore 21:00 – Qatar-Svizzera (Gruppo B) 0-1 LIVE (17′ Embolo rig.)
14 GIUGNO
Ore 00:00 – Brasile-Marocco (Gruppo C)
Ore 3:00 – Haiti-Scozia (Gruppo C)
Ore 6:00 – Australia-Turchia (Gruppo D)
Ore 19:00 – Germania-Curacao (Gruppo E)
Ore 22:00 – Olanda-Giappone (Gruppo F)
15 GIUGNO
Ore 1:00 – Costa d’Avorio-Ecuador (Gruppo E)
Ore 4:00 – Svezia-Tunisia (Gruppo F)
Ore 18:00 – Spagna-Capo Verde (Gruppo H)
Ore 21:00 – Belgio-Egitto (Gruppo G)
16 GIUGNO
Ore 00:00 – Arabia Saudita-Uruguay (Gruppo H)
Ore 3:00 – Iran-Nuova Zelanda (Gruppo G)
Ore 21:00 – Francia-Senegal (Gruppo I)
17 GIUGNO
Ore 00:00 – Iraq-Norvegia (Gruppo I)
Ore 3:00 – Argentina-Algeria (Gruppo J)
Ore 6:00 – Austria-Giordania (Gruppo J)
Ore 19:00 – Portogallo-RD Congo (Gruppo K)
Ore 22:00 – Inghilterra-Croazia (Gruppo L)
18 GIUGNO
Ore 1:00 – Ghana-Panama (Gruppo L)
Ore 4:00 – Uzbekistan-Colombia (Gruppo K)
Ore 18:00 – Repubblica Ceca-Sudafrica (Gruppo A)
Ore 21:00 – Svizzera-Bosnia (Gruppo B)
Classifica Mondiali 2026
Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca
Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador
Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama.