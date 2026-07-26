Depay Corinthians, il matrimonio continua: accordo trovato per il rinnovo dell’attaccante! Tutti i dettagli

Depay Corinthians, è stato trovato l’accordo per il rinnovo dell’attaccante olandese. Ecco le novità

Prosegue la storia d’amore tra Memphis Depay e il calcio brasiliano. L’attaccante olandese ha sciolto gli ultimi riserve e ha raggiunto la totale intesa con la dirigenza del Corinthians per la definizione di un nuovo contratto. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, l’operazione può definirsi giunta felicemente al traguardo: il calciatore ha accettato ogni condizione proposta dal club di San Paolo, sancendo la sua permanenza a lungo termine nel massimo campionato sudamericano. Lo riporta Fabrizio Romano.

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I dettagli dell’accordo biennale e i tempi della firma

La nuova intesa contrattuale legherà l’ex centravanti di Barcellona, Atletico Madrid e Manchester United alla società brasiliana fino a giugno 2028. Si tratta di un accordo biennale di grande rilievo per la società paulista, che blindando la stella olandese conferma le proprie ambizioni di vertice sia nelle competizioni nazionali che in quelle continentali.

Nei prossimi giorni è prevista la formalizzazione dell’operazione, con la firma sui documenti ufficiali che metterà il punto esclamativo su una negoziazione condotta con enorme determinazione dalla dirigenza. La notizia garantisce continuità al progetto tecnico e regala grande entusiasmo a tutto l’ambiente.

Un pilastro per il futuro del Timão

Il prolungamento del rapporto rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del Timão. Fin dal suo approdo in Brasile, l’attaccante della Nazionale olandese ha saputo ritagliarsi un ruolo di primissimo piano nello spogliatoio e sul terreno di gioco, portando carisma, leadership, esperienza internazionale e una spiccata qualità tecnica nel reparto avanzato.

La scelta di proseguire la propria avventura professionale a San Paolo testimonia l’ottimo adattamento del calciatore al contesto calcistico sudamericano. L’impatto mediatico e sportivo della sua permanenza rafforza ulteriormente l’immagine della società e dell’intero campionato brasiliano, capace di trattenere profili di assoluto prestigio globale.

Attesa per il comunicato del club

Con la definizione di tutti i dettagli economici e burocratici, si attende soltanto la diffusione della nota stampa da parte del Corinthians. La tifoseria bianconera si prepara a festeggiare l’ufficialità, consapevole che la classe e la personalità dell’olandese saranno ancora il punto di riferimento dell’attacco paulista per le prossime stagioni.