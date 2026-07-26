Clamoroso Newcastle, dopo Tonali i Magpies valutano un’altra cessione eccellente!

Il Newcastle può far partire anche questo giocatore dopo Sandro Tonali. Si prospetta un’altra cessione eccellente

Inattesa svolta nel mercato della Premier League: l’esperienza di Nick Woltemade con la maglia del Newcastle sembra essere già giunta al capolinea dopo appena dodici mesi. Secondo quanto rivelato dalla testata The Athletic, i vertici dei Magpies avrebbero informato il calciatore tedesco della possibilità di lasciare il club attraverso la formula del prestito.

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La decisione è figlia di una scelta precisa del manager Eddie Howe, orientato ad affidare la guida del reparto offensivo per la stagione a venire al duo composto da Yoane Wissa e William Osula. Con queste nuove gerarchie tattiche, l’ex talento dello Stoccarda viene ora considerato un elemento di troppo all’interno della rosa bianconera.

Investimento milionario e il brusco calo realizzativo nel 2026

L’eventuale separazione rappresenta un netto cambio di rotta rispetto agli entusiasmi di dodici mesi fa, quando la dirigenza inglese investì la cifra capogiro di 75 milioni di euro per strappare il ventiquattrenne allo Stoccarda. Le attese attorno al suo rendimento erano altissime, ma la risposta sul campo si è rivelata al di sotto delle aspettative.

In totale, il centravanti ha collezionato 51 presenze e 11 gol tra le varie competizioni. A compromettere definitivamente il suo percorso a St James’ Park è stato un vistosissimo calo di rendimento coinciso con l’inizio del nuovo anno: da gennaio 2026 ad oggi, infatti, il classe 2002 ha realizzato la miseria di una rete in Premier, un bottino decisamente troppo esiguo per garantire la titolarità in una squadra dalle grandi ambizioni.

Le pretendenti in Premier League: dalla pista Liverpool al West Ham

Nonostante una seconda parte di stagione deludente, il valore tecnico e i margini di crescita del calciatore continuano ad attirare l’attenzione di diversi club britannici. La prospettiva di assicurarsi la punta a titolo temporaneo stuzzica la fantasia di compagini di primo livello.

In prima fila ci sarebbero Liverpool e Manchester United, pronte a cogliere un’opportunità a condizioni favorevoli, ma viene segnalato anche il gradimento del West Ham, club reduce dalla recente retrocessione e in cerca di un profilo d’area di rigore per tentare la risalita. Sebbene al momento non vi siano stati contatti ufficiali tra le parti, la situazione attorno al tedesco è destinata ad accendere le prossime settimane della sessione estiva di calciomercato.