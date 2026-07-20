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Calcio Estero

Mondiali 2026, “Ma che Mondiale hai visto?”: LIVE il commento della finale su Calcionews24 – VIDEO

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10 minuti ago

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“Ma che Mondiale hai visto?”: il commento LIVE della finale dei Mondiali 2026 su CalcioNews24 – VIDEO

Il Mondialie 2026 è ormai in archivio e ora i riflettori si spostano sull’analisi. È LIVE il dopo‑gare sui canali YouTube, Instagram, Facebook e Twitch di Juventusnews24, insieme a Paolo RossiChiara AleatiMarco BaridonAndrea BargioneGiuseppe Colicchia e Francesco Calabrò per commentare quello che è successo nella fase ad eliminazione diretta della competizione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Commenti frizzanti, analisi pungenti, opinioni senza filtri e tanto divertimento in diretta sui match delle nazionali al Mondiale! E per i tifosi c’è una chicca imperdibile: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro. Collegatevi e fate sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA insieme a noi, commentare, discutere e vivere ogni emozione del torneo da protagonisti.

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