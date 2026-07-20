Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, è morto a 75 anni: il mondo del football saluta per sempre “King Kev”, simbolo intramontabile

Kevin Keegan, una delle icone più luminose del calcio inglese, è scomparso all’età di 75 anni, il giorno successivo alla conclusione del Mondiale. La famiglia ha annunciato la notizia, ricordando come l’ex campione stesse combattendo da tempo contro un tumore diagnosticato in fase avanzata lo scorso gennaio. La morte di Kevin Keegan segna la fine di un’epoca per il calcio britannico, che perde uno dei suoi simboli più amati e riconosciuti a livello internazionale.

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Una carriera leggendaria tra club e nazionale

Nato il 14 febbraio 1951 ad Armthorpe, Keegan iniziò la sua avventura professionistica con lo Scunthorpe United prima di approdare nel 1971 al Liverpool di Bill Shankly. Ad Anfield divenne rapidamente il volto della rinascita dei Reds, formando con John Toshack una delle coppie d’attacco più celebri degli anni Settanta.

Con il Liverpool conquistò tre campionati inglesi, due Coppe UEFA, una FA Cup, una Coppa di Lega e soprattutto la Coppa dei Campioni del 1977, contribuendo a trasformare il club in una potenza europea.

Nel 1977 scelse di trasferirsi all’Amburgo, una decisione rivoluzionaria per un calciatore inglese dell’epoca. In Germania vinse la Bundesliga 1978/79 e ottenne per due anni consecutivi il Pallone d’Oro (1978 e 1979), diventando uno dei pochi britannici a riuscire nell’impresa.

Rientrato in patria, vestì le maglie di Southampton e Newcastle, chiudendo la carriera nel 1984. In totale disputò quasi 750 partite, segnando oltre 250 gol. Con la nazionale inglese collezionò 63 presenze, 21 reti e 31 gare da capitano, prima di tornare come CT tra il 1999 e il 2000.

L’allenatore che ha cambiato il Newcastle

Negli anni Novanta Keegan tornò protagonista come allenatore del Newcastle United. Riportò i Magpies in Premier League e costruì una squadra spettacolare, capace di sfiorare il titolo nel 1995-96 contro il Manchester United di Alex Ferguson.

Allenò anche Fulham, la nazionale inglese e il Manchester City, riportando quest’ultimo in Premier League nel 2002. Nel 2008 tornò brevemente al Newcastle per una seconda esperienza.

Un’icona senza tempo

Carismatico, trascinatore e amatissimo dai tifosi, “King Kev” ha lasciato un segno indelebile nel calcio britannico. La sua energia, il suo stile di gioco e la sua capacità di ispirare compagni e sostenitori lo rendono ancora oggi una figura leggendaria, celebrata soprattutto a Liverpool e Newcastle.

L’ANNUNCIO DELLA FAMIGLIA – “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa di Kevin Keegan all’età di 75 anni. L’ex calciatore e allenatore dell’Inghilterra stava combattendo contro il cancro ed è stato circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Kevin, due volte vincitore del Pallone d’Oro, era un marito, un padre e un nonno molto amato. La famiglia desidera ringraziare l’eccezionale équipe medica che ha assistito Kevin per tutto il sostegno offerto. È un momento estremamente difficile e chiedono che venga rispettata la loro privacy“