Calciomercato Venezia, è fatta per Akor Adams: domani l’arrivo in città, poi il ritiro a Falcade. Novità importanti

Calciomercato Venezia, è stato trovato l’accordo per l’arrivo di Akor Adams: dall’arrivo in città al ritiro a Falcade. Tutti i dettagli

Il calciomercato del Venezia mette a segno un colpo di fondamentale importanza per il proprio reparto offensivo in vista del prossimo campionato di Serie A. Al termine di una lunga e complessa trattativa condotta con il Siviglia, il club arancioneroverde è pronto ad accogliere il suo nuovo attaccante: si tratta di Akor Adams, pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo tesserato della società veneta. Un innesto di spessore per la formazione neopromossa, decisa a presentarsi al massimo campionato con una rosa altamente competitiva. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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Le tappe dell’arrivo: martedì in città, giovedì in curva a Falcade

I dettagli dell’operazione sono stati definiti in ogni aspetto e la tabella di marcia per lo sbarco del calciatore in Italia è già stata fissata. Adams è infatti atteso a Venezia nella giornata di domani, martedì 21 luglio, per sostenere le consuete visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà alla società lagunare.

La permanenza dell’attaccante in città, tuttavia, sarà estremamente breve e puramente formale. A Venezia il giocatore sarà solo di passaggio: la dirigenza ha infatti programmato il suo immediato aggregamento al resto del gruppo. Già nella giornata di giovedì, la punta raggiungerà i nuovi compagni di squadra nel quartier generale del ritiro a Falcade, dove la rosa sta svolgendo la preparazione estiva sotto la guida dello staff tecnico.

Un innesto di peso per l’attacco arancioneroverde

L’esito positivo della trattativa con il Siviglia regala al Venezia un profilo dotato di grande struttura fisica e dinamismo, caratteristiche indispensabili per affrontare le insidie della Serie A. L’opportunità di inserire il calciatore già durante i giorni di lavoro in montagna a Falcade consentirà al tecnico di velocizzare l’assimilazione dei meccanismi di gioco e di favorire il rapido affiatamento con i compagni di reparto.

Con l’arrivo di Adams, il Venezia lancia un segnale chiaro alle rivali per la salvezza, dimostrando di voler costruire una squadra solida e ben strutturata. Nelle prossime ore si attende solo l’ufficialità del tesseramento, che aprirà ufficialmente il nuovo capitolo della carriera della punta nigeriana nel calcio italiano.