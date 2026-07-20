Calcio Estero
Rogers al Chelsea, affare monstre! 117 milioni di sterline all’Aston Villa e firma fino al 2033 per l’attaccante inglese
Rogers al Chelsea, 117 milioni di sterline all’Aston Villa per l’attaccante inglese che ha firmato fino al 2033
Il mercato della Premier League regala un altro innesto di primissimo piano. Il Chelsea ha completato uno dei colpi più altisonanti della sessione di trasferimenti, assicurandosi le prestazioni sportive di Morgan Rogers. Il talentuoso attaccante ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà alla società londinese, completando a titolo definitivo il suo trasferimento dall’Aston Villa. Un’operazione di dimensioni economiche imponenti che conferma le enormi ambizioni della proprietà dei Blues secondo Fabrizio Romano.
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I dettagli dell’accordo e le cifre del trasferimento
L’intesa tra le due società si è formalizzata sulla base di cifre da capogiro che posizionano l’operazione tra le più onerose del panorama calcistico internazionale. Il Chelsea versa 117 milioni di sterline senza bonus all’Aston Villa, garantendo al club di provenienza un incasso garantito e del tutto privo di clausole subordinate ai risultati sportivi futuri o al rendimento del giocatore.
Anche dal punto di vista della durata il club londinese ha voluto blindare il proprio investimento su un orizzonte temporale a lunghissimo termine. Il calciatore ha infatti apposto la firma su un contratto di sei anni, al quale si aggiunge un’ulteriore tutela strategica per la società: l’accordo include un’opzione per estendere il contratto fino a giugno 2033.
Un rinforzo di grande prospettiva per l’attacco dei Blues
Con il tesseramento di Morgan Rogers, la dirigenza mette a disposizione dello staff tecnico un profilo di straordinario talento, capace di mettersi in grande luce nel corso delle ultime stagioni. Le eccellenti prestazioni sfoderate con la maglia dell’Aston Villa ne hanno evidenziato la notevole forza fisica, la qualità tecnica nell’uno contro uno e la grande duttilità nello scacchiere offensivo.
L’approdo a Stamford Bridge rappresenta per il giocatore il definitivo salto di qualità in carriera, offrendogli l’opportunità di diventare un punto di riferimento al centro di un progetto sportivo di alto livello. La tifoseria londinese riabbraccia così un mercato pirotecnico, pronta ad accogliere il suo nuovo beniamino per le prossime stagioni.