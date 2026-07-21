Calciomercato
Juventus, doppia strategia per l’attacco: Pellegrino in pole, ma restano vive le alternative
La dirigenza bianconera accelera sul mercato per consegnare a Spalletti un nuovo centravanti: Pellegrino in pole
La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è Mateo Pellegrino, ritenuto il giocatore ideale per completare l’attacco grazie alla sua struttura fisica, alla capacità di fare da riferimento centrale e alle caratteristiche che si sposano con le esigenze tattiche della squadra.
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Il club bianconero starebbe lavorando a un contratto di cinque anni per l’attaccante, mentre con il Parma i contatti proseguono sulla base di un’operazione dal valore complessivo compreso tra 22 e 25 milioni di euro. La formula studiata prevederebbe un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.
Nel frattempo, la Juventus mantiene aperte anche altre piste. Se la trattativa per Randal Kolo Muani con il PSG dovesse subire nuovi rallentamenti, i bianconeri potrebbero virare su Richarlison, in uscita dal Tottenham, oppure su Alexander Sørloth dell’Atlético Madrid, anche se la valutazione economica del centravanti viene ritenuta piuttosto elevata.
Sul fronte interno resta infine da definire il futuro di Dusan Vlahovic, ancora al centro delle riflessioni della società. L’emergenza in attacco spinge la Juventus ad accelerare: l’obiettivo è mettere a disposizione di Luciano Spalletti almeno un nuovo centravanti nel minor tempo possibile.